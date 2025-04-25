Более 3000 блоков: канадец поразил мир мастерством балансировки, строя "Дженгу" (фото, видео)

Канадец Аббат Майндерт де Бур имеет необычную страсть — его изрядно привлекает балансировка, из-за чего он готов тратить невероятное количество времени и усилий на "строительство" высоченных башен из "Дженги". Ему удается строить башни даже на собственной голове.

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О канадца, который обладает невероятным мастерством балансировки, рассказали на сайте "Книги рекордов Гиннеса" 24 апреля.

32-летний Аббат Майндерт де Бур часами тренируется перед зрителями на собственном канале "Профессор любит балансировать", который ведет в соцсети TikTok.

Длительные и упорные тренировки дали свои плоды — в июне 2024 года канадец попал в "Книгу рекордов Гиннеса": ему удалось сложить 3 132 блоков "Дженги" на одном вертикальном блоке. Для такого необычного рекорда мужчине пришлось использовать 58 наборов "Дженги".

Когда такое количество "Дженги" взвесили, то выяснилось, что башня достигла 58 килограммов.

Книга рекордов Гиннеса | канадец составляет "Дженгу" и устанавливает мировой рекорд

Несмотря на такой необычный рекорд, который поражает человеческое воображение, у канадца был личный рекорд, когда он использовал еще большее количество наборов "Дженги". Вне неофициальной попытки он составил 78 наборов "Дженги".

Когда представители "Книги рекордов Гиннеса" поинтересовались у Аббата, почему он вообще поставил перед собой цель установить рекорд именно по сборке "Дженги", то он признался, что просто почувствовал определенную страсть.

"Я решил установить этот рекорд после того, как осознал свою страсть к балансировке", — сказал Аббат.

Когда канадец сумел установить рекорд, он решил отметить это. Для этого Аббат просто разрушил башню, над "строительством" которой работал с такими невероятными усилиями.

Книга рекордов Гиннеса | кубики "Дженги"

Путь к цели был нелегким

Канадец признается: путь к установлению рекорда был нелегким. Его огорчали случаи, когда он тщательно составлял башни, однако из-за незначительных просчетов они внезапно разрушались во время процесса. Однако Аббат не сдавался и начинал все сначала.

Своими результатами рекордсмен очень гордится.

"Достижение чего-то подобного превосходит то, что я себе представлял возможным", — говорит канадец.

Напомним, 23 апреля на сайте "Книги рекордов Гиннеса" рассказали об австралийке, которая "одержима" миньонами из популярного мультфильма и никак не может остановиться.

23 апреля в New Scientist рассказали, что физики обнаружили рекордную частицу самого дорогого вещества на Земле.