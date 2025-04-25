Понад 3000 блоків: канадець вразив світ майстерністю балансування, складаючи "Дженгу" (фото, відео)

Канадець Аббат Майндерт де Бур має незвичайну пристрасть — його неабияк приваблює балансування, через що він ладен витрачати неймовірну кількість часу і зусиль на "будівництво" височезних веж із "Дженги". Йому вдається складати вежі навіть на власній голові.

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Про канадця, який володіє неймовірною майстерністю балансування, розповіли на сайті "Книги рекордів Гіннеса" 24 квітня.

32-річний Аббат Майндерт де Бур годинами тренується перед глядачами на власному каналі "Професор любить балансувати", який веде у соцмережі TikTok.

Тривалі й наполегливі тренування дали свої плоди — у червні 2024 року канадець потрапив до "Книги рекордів Гіннеса": йому вдалося скласти 3 132 блоків "Дженги" на одному вертикальному блоці. Для такого незвичного рекорду чоловікові довелося використати 58 наборів "Дженги".

Коли таку кількість "Дженги" зважили, то з'ясувалося, що вежа сягнула 58 кілограмів.

Книга рекордів Гіннеса | канадець складає "Дженгу" і встановлює світовий рекорд

Попри такий незвичайний рекорд, який вражає людську уяву, у канадця був особистий рекорд, коли він використав ще більшу кількість наборів "Дженги". Поза неофіційною спробою він склав 78 наборів "Дженги".

Коли представники "Книги рекордів Гіннеса" поцікавилися в Аббата, чому він взагалі поставив перед собою за мету встановити рекорд саме зі складання "Дженги", то він зізнався, що просто відчув певну пристрасть.

"Я вирішив встановити цей рекорд після того, як усвідомив свою пристрасть до балансування", — сказав Аббат.

Коли канадець зумів установити рекорд, він вирішив відзначити це. Для цього Аббат просто зруйнував вежу, над "будівництвом" якої працював з такими неймовірними зусиллями.

Книга рекордів Гіннеса | кубики "Дженги"

Шлях до мети був нелегким

Канадець зізнається: шлях до встановлення рекорду був нелегким. Його засмучували випадки, коли він ретельно складав вежі, однак через незначні прорахунки вони раптово руйнувалися під час процесу. Однак Аббат не здавався й починав все спочатку.

Своїми результатами рекордсмен дуже пишається.

"Досягнення чогось подібного перевершує те, що я собі уявляв можливим", — каже канадець.

Нагадаємо, 23 квітня на сайті "Книги рекордів Гіннеса" розповіли про австралійку, яка "одержима" міньйонами з популярного мультфільму й ніяк не може зупинитися.

23 квітня у New Scientist розповіли, що фізики виявили рекордну частинку найдорожчої речовини на Землі.