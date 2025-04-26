Всего одна привычка может сильно ускорить старение мозга: ученые предупредили об опасности

Учёные по всему миру продолжают искать ответы на загадки работы человеческого мозга. Недавнее исследование позволило заглянуть глубже в один из малоизученных процессов — естественное уменьшение объема мозга с возрастом.

Related video

Об этом сообщает издание Unilad.

Не стоит паниковать: атрофия мозга — процесс нормальный. Она начинается у большинства людей примерно в возрасте 30–40 лет и считается частью естественного старения. Однако иногда уменьшение мозга может быть более выраженным из-за заболеваний, таких как деменция, инсульты или черепно-мозговые травмы.

Новое исследование, проведенное специалистами Калифорнийского университета в Сан-Франциско в 2024 году, выявило еще один фактор, способный повлиять на скорость этого процесса. Как оказалось, трудности со сном могут быть тесно связаны с более активной атрофией мозга.

В исследовании приняли участие около 600 взрослых. Участников попросили рассказать о качестве своего сна, а затем, спустя пять и десять лет, ученые оценили изменения в их мозге с помощью сканирования. Результаты оказались весьма показательными: даже с учетом таких факторов, как возраст, пол, уровень образования, общее здоровье и образ жизни, у людей с хроническими проблемами со сном мозг оказался значительно более "постаревшим".

Те, кто сталкивался с умеренными трудностями со сном (около 22% участников), имели мозг, по состоянию соответствующий возрасту на 1,6 года старше. А у 8% участников с серьезными нарушениями сна мозг оказался старше на 2,6 года.

Хотя исследование подтверждает связь между качеством сна и состоянием мозга, ученые подчеркивают, что причины этой связи пока до конца не ясны. Не исключено, что проблема может работать в обе стороны: не только плохой сон может ускорять старение мозга, но и деградация мозговой ткани может ухудшать сон.

Доктор философии Клеманс Кавайе из Калифорнийского университета прокомментировала результаты исследования, отметив: "Хотя мы не можем прямо утверждать, что плохой сон вызывает деменцию, накопленные данные указывают на явную связь. Даже если сон не является первопричиной, его нарушение вполне может способствовать усугублению когнитивных проблем".

Старший автор исследования, доктор медицины Кристин Яффе, также призвала уделять больше внимания качеству сна с молодого возраста, чтобы сохранить здоровье мозга как можно дольше.

Ранее Фокус писал о разработке гидрогеля, эффективно уничтожающего рак мозга. Исследователи провели испытания на мышах и результаты оказались впечатляющими.

Также Фокус писал о лечении рака мозга с помощью вирусов и радиотерапии. Новое исследование показало инновационный комбинированный подход к борьбе с этим смертельно опасным заболеванием.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.