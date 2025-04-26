Лише одна звичка може сильно прискорити старіння мозку: вчені попередили про небезпеку

Вчені по всьому світу продовжують шукати відповіді на загадки роботи людського мозку. Нещодавнє дослідження дало змогу зазирнути глибше в один із маловивчених процесів — природне зменшення об'єму мозку з віком.

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Про це повідомляє видання Unilad.

Не варто панікувати: атрофія мозку — процес нормальний. Вона починається у більшості людей приблизно у віці 30-40 років і вважається частиною природного старіння. Однак іноді зменшення мозку може бути більш вираженим через захворювання, такі як деменція, інсульти або черепно-мозкові травми.

Нове дослідження, проведене фахівцями Каліфорнійського університету в Сан-Франциско 2024 року, виявило ще один фактор, здатний вплинути на швидкість цього процесу. Як виявилося, труднощі зі сном можуть бути тісно пов'язані з більш активною атрофією мозку.

У дослідженні взяли участь близько 600 дорослих. Учасників попросили розповісти про якість свого сну, а потім, через п'ять і десять років, вчені оцінили зміни в їхньому мозку за допомогою сканування. Результати виявилися вельми показовими: навіть з урахуванням таких чинників, як вік, стать, рівень освіти, загальне здоров'я і спосіб життя, у людей із хронічними проблемами зі сном мозок виявився значно "старішим".

Ті, хто стикався з помірними труднощами зі сном (близько 22% учасників), мали мозок, який за станом відповідав віку, на 1,6 року старшому. А у 8% учасників із серйозними порушеннями сну мозок виявився старшим на 2,6 року.

Хоча дослідження підтверджує зв'язок між якістю сну і станом мозку, вчені підкреслюють, що причини цього зв'язку поки що до кінця не зрозумілі. Не виключено, що проблема може працювати в обидва боки: не тільки поганий сон може прискорювати старіння мозку, а й деградація мозкової тканини може погіршувати сон.

Доктор філософії Клеманс Кавайє з Каліфорнійського університету прокоментувала результати дослідження, зазначивши: "Хоча ми не можемо прямо стверджувати, що поганий сон викликає деменцію, накопичені дані вказують на явний зв'язок. Навіть якщо сон не є першопричиною, його порушення цілком може сприяти посиленню когнітивних проблем".

Старший автор дослідження, доктор медицини Крістін Яффе, також закликала приділяти більше уваги якості сну з молодого віку, щоб зберегти здоров'я мозку якомога довше.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.