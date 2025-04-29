Женщина установила у себя камеры и была потрясена реакцией соседа: что он сделал

Попытка обезопасить собственность стала причиной конфликта. Женщина столкнулась с давлением со стороны соседа, требующего направить камеру на его дом.

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Об этом рассказала пользовательница с ником Bride1234109 на популярном форуме Reddit.

Женщина установила камеры видеонаблюдения, чтобы обезопасить свою собственность, но неожиданно спровоцировала конфликт с соседом. Ситуация привела к серьезной ссоре.

Она рассказала, что после установки камер один из ее соседей потребовал изменить углы съемки, чтобы в кадр попал и его дом. Сначала она решила, что это шутка, однако мужчина настаивал всерьез. Когда она отказалась, сосед пригрозил сообщить о происходящем властям.

Позднее женщина обратилась за советом к своему жилищному объединению (HOA) и получила подтверждение, что не нарушила никаких правил. HOA напомнило лишь о необходимости стараться минимизировать съемку чужой территории.

Конфликт усугубился после того, как другой сосед, узнав о ситуации, заявил, что выходит из программы соседского дозора, поскольку больше не верит в поддержку между жильцами.

Иллюстративное фото Фото: Pixels

В комментариях пользователи сети поддержали женщину.

"Он хочет преимущества камер, но не хочет устанавливать свои", "Если дать ему доступ к вашей системе, он сможет следить за вами, красть посылки и даже удалить записи", — писали они.

Что говорит закон о камерах видеонаблюдения?

В Великобритании установка камер видеодомофонов законна, но если они снимают не только частную территорию владельца, но и общественные места или чужую собственность, владелец гаджетов становится контролером данных в рамках GDPR. Это обязывает его соблюдать нормы по защите личной информации других людей.

Издание The Mirror отмечает, что даже законная установка требует уважения к частной жизни окружающих: камеры не должны быть направлены прямо на чужие окна, дворы или садовые участки. Нарушение этих принципов может привести к гражданским или уголовным последствиям.

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