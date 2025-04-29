Жінка встановила у себе камери і була приголомшена реакцією сусіда: що він зробив

Спроба убезпечити власність стала причиною конфлікту. Жінка зіткнулася з тиском з боку сусіда, який вимагає направити камеру на його будинок.

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Про це розповіла користувачка з ніком Bride1234109 на популярному форумі Reddit.

Жінка встановила камери відеоспостереження, щоб убезпечити свою власність, але несподівано спровокувала конфлікт із сусідом. Ситуація призвела до серйозної сварки.

Вона розповіла, що після встановлення камер один з її сусідів зажадав змінити кути зйомки, щоб у кадр потрапив і його будинок. Спочатку вона вирішила, що це жарт, проте чоловік наполягав серйозно. Коли вона відмовилася, сусід пригрозив повідомити про те, що відбувається, владі.

Пізніше жінка звернулася за порадою до свого житлового об'єднання (HOA) і отримала підтвердження, що не порушила жодних правил. HOA нагадало лише про необхідність намагатися мінімізувати зйомку чужої території.

Конфлікт посилився після того, як інший сусід, дізнавшись про ситуацію, заявив, що виходить із програми сусідського дозору, оскільки більше не вірить у підтримку між мешканцями.

Ілюстративне фото Фото: Pixels

У коментарях користувачі мережі підтримали жінку.

"Він хоче переваги камер, але не хоче встановлювати свої", "Якщо дати йому доступ до вашої системи, він зможе стежити за вами, красти посилки й навіть видалити записи", — писали вони.

Що говорить закон про камери відеоспостереження?

У Великій Британії встановлення камер відеодомофонів законне, але якщо вони знімають не тільки приватну територію власника, а й громадські місця або чужу власність, власник ґаджетів стає контролером даних у рамках GDPR. Це зобов'язує його дотримуватися норм щодо захисту особистої інформації інших людей.

Видання The Mirror зазначає, що навіть законна установка вимагає поваги до приватного життя оточуючих: камери не повинні бути спрямовані прямо на чужі вікна, двори або садові ділянки. Порушення цих принципів може призвести до цивільних або кримінальних наслідків.

Раніше Фокус повідомляв, що пара виявила старовинні артефакти в стінах будинку 16 століття. Еммі Брукман та її наречений Нортон Джонстон з Великої Британії очікували на легкий ремонт, але замість цього знайшли кістки та магічні предмети.

Також стало відомо, що чоловік заробив на будинок, здаючи банки та пляшки. Деміан Гордон з Австралії заробив на зборі сміття 46 тисяч доларів і використав ці гроші, щоб внести перший внесок за будинок.