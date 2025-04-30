Все время ошибались: водители не знали, что означает символ на приборной панели

Пользователи в сети спорят о значении символа с топливным насосом на панели приборов. Одни уверены, что он сообщает о необходимости заправки, другие утверждают, что это указатель стороны бензобака.

Related video

О символе на панели приборов рассказал пользователь с ником jooosh8696 на популярном форуме Reddit.

Пользователи соцсетей обсуждают один из самых часто игнорируемых, но крайне полезных символов на приборной панели автомобиля, значок с изображением топливного насоса. Все началось с простого вопроса в социальных сетях: что именно он означает?

"Подруга говорит, что нужно заправляться, когда появляется этот символ. Я думал, он просто показывает, с какой стороны находится крышка бензобака", — спросил один из пользователей.

Панель приборов Фото: Reddit

Этот невинный спор привел к бурной дискуссии. Некоторые утверждали, что символ служит напоминанием о необходимости заправки, другие — что он указывает только на сторону, где расположен лючок бензобака.

"С технической точки зрения, вы оба правы. Я бы заправился, если топлива осталось мало, но и да, стрелка действительно указывает на сторону крышки", — написал один из пользователей.

Другие добавили, что не стоит доводить бак до минимального уровня: "Если бензина остается меньше четверти, лучше заправиться — так вы убережете топливный насос от пересыхания".

Эксперты из Scrap Car Comparison и Insurance Edge пояснили, что в большинстве современных автомобилей рядом с иконкой бензоколонки есть маленькая стрелка. Она указывает, с какой стороны автомобиля находится крышка топливного бака. В старых моделях ее может не быть, но иногда на помощь приходит еще одна деталь — ориентация ручки на значке насоса.

Тем не менее, специалисты предупреждают: не все символы универсальны. Дизайн значка может варьироваться от модели к модели, а некоторые автомобили вовсе не имеют визуальных подсказок.

Почему это важно?

Забыть, с какой стороны находится крышка бензобака, особенно на арендованной или новой машине — дело обычное. Но знание этой маленькой детали может избавить от неудобств на заправке.

Ранее Фокус сообщал, что женщина ехала на работу одна, а потом посмотрела на заднее сидение. Британка обнаружила "тайного пассажира". Им оказался ее собственный пес, спаниель по кличке Джаспер, который незаметно пробрался в авто.

Также стало известно, что мужчина обнаружил, что купил собственный угнанный автомобиль. Британец Эван Валентайн обнаружил, что случайно выкупил свою же угнанную Honda Civic, потратив на нее 20 тысяч фунтов стерлингов. В машине мужчина нашел старые обертки от шоколадного батончика и записанные адреса.