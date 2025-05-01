Дом с секретом: люди обсуждают дверь, которую невозможно открыть даже с ключом (видео)

Пара из Кембриджшира (Великобритания) столкнулась с неожиданной загадкой после переезда в исторический коттедж. Одна из дверей в доме оказалась наглухо заперта и заблокирована изнутри.

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Об этом рассказала британка Джен МакКарти в одном из своих видео в TikTok.

Пользователи соцсетей со всего мира с интересом следят за историей загадочной запертой двери в английском коттедже. Здание, расположенное в Кембриджшире и признанное объектом культурного наследия второй категории, хранит в себе интригующую тайну. Одну из дверей в доме невозможно открыть ни ключом, ни при помощи слесаря.

Поскольку любое вмешательство в конструкцию такого здания требует официального разрешения, МакКарти не может просто выбить или взломать дверь. Более того, на видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте @jenswanderinglens, видно, что дверь дополнительно зафиксирована изнутри деревянной палкой.

С момента публикации 28 апреля первое видео собрало более 540 тысяч просмотров, а пользователи TikTok активно делятся своими теориями: от скрытого подвала и гардеробной до потайной комнаты или старинной лестницы. Комментаторы признаются, что не смогли бы жить в доме с такой загадкой.

Пара планирует использовать эндоскопическую камеру, чтобы заглянуть внутрь, не нарушая целостность исторической конструкции.

"Мы узнаем, что там, так или иначе", — заявила МакКарти.

Пока дверь остается закрытой, пользователи продолжают следить за развитием событий и строить все новые догадки.

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