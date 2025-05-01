Будинок із секретом: люди обговорюють двері, які неможливо відчинити навіть із ключем (відео)

Пара з Кембриджшира (Велика Британія) зіткнулася з несподіваною загадкою після переїзду в історичний котедж. Одні з дверей у будинку виявилися наглухо замкненими й заблокованими зсередини.

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Про це розповіла британка Джен МакКарті в одному зі своїх відео в TikTok.

Користувачі соцмереж з усього світу з цікавістю стежать за історією загадкових замкнених дверей в англійському котеджі. Будівля, розташована в Кембриджширі та визнана об'єктом культурної спадщини другої категорії, зберігає в собі інтригуючу таємницю. Одну з дверей у будинку неможливо відкрити ні ключем, ні за допомогою слюсаря.

Оскільки будь-яке втручання в конструкцію такої будівлі вимагає офіційного дозволу, МакКарті не може просто вибити або зламати двері. Ба більше, на відео, опублікованому в її TikTok-акаунті @jenswanderinglens, видно, що двері додатково зафіксовані зсередини дерев'яною палицею.

З моменту публікації 28 квітня перше відео зібрало понад 540 тисяч переглядів, а користувачі TikTok активно діляться своїми теоріями: від прихованого підвалу і гардеробної до потаємної кімнати або старовинних сходів. Коментатори зізнаються, що не змогли б жити в будинку з такою загадкою.

Пара планує використовувати ендоскопічну камеру, щоб зазирнути всередину, не порушуючи цілісність історичної конструкції.

"Ми дізнаємося, що там, так чи інакше", — заявила МакКарті.

Поки двері залишаються зачиненими, користувачі продовжують стежити за розвитком подій і будувати все нові здогадки.

Раніше Фокус повідомляв, що пара виявила старовинні артефакти в стінах будинку 16 століття. Еммі Брукман та її наречений Нортон Джонстон з Великої Британії очікували на легкий ремонт, але замість цього знайшли кістки та магічні предмети.

Також стало відомо, що жінка через 13 років виявила приховане приміщення. Мешканка Мюнхена (Німеччина) Лора Колер була шокована, коли після переїзду знайшла під своїм будинком кімнату, про яку раніше ніхто не знав.