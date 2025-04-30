Кімната зі сну виявилася реальною: жінка через 13 років замітила приховане приміщення

Мешканка Мюнхена (Німеччина) Лора Колер була шокована, коли через 13 років після переїзду виявила під своїм будинком кімнату, про яку раніше ніхто не знав.

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Про це пише Newsweek.

Приміщення не значилося в жодному плані будівлі й, за словами власниці, одного разу навіть наснилося їй уві сні.

Лора Колер та її чоловік прожили у своєму будинку в Мюнхені (Німеччина) понад десять років, не підозрюючи про те, що буквально під їхніми ногами ховається щось незвичайне. Лише під час капітального ремонту, спричиненого руйнуванням сходів мурахами, робітники випадково натрапили на порожнину під парадним входом. Бетон виявився не суцільним, як очікувалося, а "плавучим".

Так було виявлено "таємну кімнату" розміром близько 1,5 на 4 метри, заховану під фундаментом.

"Архітектор, з яким ми працюємо, не зміг пояснити її призначення. Її немає на жодному плані будинку", — розповідає Колер.

"Таємна кімната" розміром близько 1,5 на 4 метри Фото: Reddit

Будинок побудував попередній власник, який помер 2012 року, і, ймовірно, забрав із собою секрет призначення цього простору. У Колер є версія: можливо, будівельник планував використовувати кімнату, але відмовився від цієї ідеї через складність доступу і відсутність опорних конструкцій.

Зараз сім'я збирається ізолювати приміщення і використовувати його як господарську комору, щоб звільнити місце під третю ванну. Дивно, але знайдена кімната може значно збільшити ринкову вартість нерухомості. За оцінками Колер, додаткова площа може додати до 66 000 євро (3,1 млн) до ціни будинку, враховуючи, що вартість одного квадратного метра в цьому районі сягає 11 300 євро (534 тисячі гривень).

Колер зізналася, що одного разу їй наснилася кімната в підвалі, а в іншому сні та сама точка під настінним годинником, де в підсумку і було знайдено простір. Хоча сни були похмурими, жінка вирішила не ризикувати і планує провести енергетичне очищення приміщення за допомогою знайомого.

Видання зазначає, що згідно з дослідженням OpenDoor, ремонт або благоустрій підвалів може підвищити вартість будинку на десятки тисяч доларів. Таємна кімната — не тільки містична знахідка, а й вигідне вкладення.

Раніше Фокус повідомляв, що пара виявила старовинні артефакти в стінах будинку 16 століття. Еммі Брукман та її наречений Нортон Джонстон з Великої Британії очікували на легкий ремонт, але замість цього знайшли кістки та магічні предмети.

Також стало відомо, що чоловік заробив на будинок, здаючи банки та пляшки. Деміан Гордон з Австралії заробив на зборі сміття 46 тисяч доларів і використав ці гроші, щоб внести перший внесок за будинок.