Комната из сна оказалась реальной: женщина спустя 13 лет обнаружила скрытое помещение

Жительница Мюнхена (Германия) Лора Колер была шокирована, когда спустя 13 лет после переезда обнаружила под своим домом обнаружила комнату, о которой раньше никто не знал.

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Об этом пишет Newsweek.

Помещение не числилось ни в одном плане здания и, по словам владелицы, однажды даже приснилось ей во сне.

Лора Колер и ее муж прожили в своем доме в Мюнхене (Германия) больше десяти лет, не подозревая о том, что буквально под их ногами скрывается нечто необычное. Лишь во время капитального ремонта, вызванного разрушением лестницы муравьями, рабочие случайно наткнулись на полость под парадным входом. Бетон оказался не сплошным, как ожидалось, а "плавающим".

Так была обнаружена "тайная комната" размером около 1,5 на 4 метра, спрятанная под фундаментом.

"Архитектор, с которым мы работаем, не смог объяснить ее назначение. Ее нет ни на одном плане дома", — рассказывает Колер.

"Тайная комната" размером около 1,5 на 4 метра Фото: Reddit

Дом был построен предыдущим владельцем, который умер в 2012 году, и, вероятно, унес с собой секрет назначения этого пространства. У Колер есть версия: возможно, строитель планировал использовать комнату, но отказался от этой идеи из-за сложности доступа и отсутствия опорных конструкций.

Сейчас семья собирается изолировать помещение и использовать его как хозяйственную кладовку, чтобы освободить место под третью ванную. Удивительно, но найденная комната может значительно увеличить рыночную стоимость недвижимости. По оценкам Колер, дополнительная площадь может добавить до 66 000 евро (3,1 млн) к цене дома, учитывая, что стоимость одного квадратного метра в этом районе достигает 11 300 евро (534 тысячи гривен).

Колер призналась, что однажды ей приснилась комната в подвале, а в другом сне та самая точка под настенными часами, где в итоге и было найдено пространство. Хотя сны были мрачными, женщина решила не рисковать и планирует провести энергетическую очистку помещения с помощью знакомого.

Издание отмечает, что согласно исследованию OpenDoor, ремонт или благоустройство подвалов может повысить стоимость дома на десятки тысяч долларов. Тайная комната — не только мистическая находка, но и выгодное вложение.

Ранее Фокус сообщал, что пара обнаружила старинные артефакты в стенах дома 16 века. Эмми Брукман и ее жених Нортон Джонстон из Великобритании ожидали легкий ремонт, но вместо этого нашли кости и магические предметы.

Также стало известно, что мужчина заработал на дом, сдавая банки и бутылки. Дэмиан Гордон из Австралии заработал на сборе мусора 46 тысяч долларов и использовал эти деньги, чтобы внести первый взнос за дом.