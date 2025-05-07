Девять близнецов отпраздновали четвертый день рождения: как они теперь выглядят (фото)

Недавно у супругов Халимы Сиссе и Абделькадера Арби состоялся особый праздник — их девяти близнецам исполнилось четыре года.

Related video

О празднике подробнее рассказывает книга рекордов Гиннеса.

Семья, в которой родилось 9 близнецов Фото: Guinnessworldrecords

Братья Мохаммед VI, Эльхаджи, Умар и Бах, а также сестры Кадидия, Фатума, Хава, Адама и Уму отпраздновали уже четвертый день рождения. На фотографиях они позируют со своими родителями.

"С детьми все хорошо, по милости Божьей. Они так выросли с момента своего последнего дня рождения, и изменения в них очень заметны. Их 4-й день рождения мы решили отпраздновать с размахом, как положено знаменитостям", — рассказала Халима.

Девять близнецов Фото: Guinnessworldrecords

Эти дети стали первым известным случаем выживания девяти детей, рожденных во время одних родов, и считаются рекордсменами. В 1971 году Джеральдин Бродрик из Австралии родила девять младенцев, однако в том случае ни один ребенок не выжил.

Родители близнецов родом из Мали. Сначала врачи считали, что Халима ждет семерых детей. Остальных двух обнаружили только после того, как правительство Мали направило ее и Абделькадера в специализированную клинику в Марокко.

Парни-близнецы Фото: Guinnessworldrecords

Пятеро девочек и четверо мальчиков родились преждевременно с помощью кесарева сечения на 30-й неделе беременности (обычно беременность длится около 40 недель). Все младенцы весили от 0,5 до 1 кг.

Это настолько редкий случай, что их рождение стало мировой сенсацией. И до того времени, и после того не было зафиксировано ни одного случая, когда выживало такое количество младенцев, рожденных одновременно.

Девочки-близняшки Фото: Guinnessworldrecords

Однако это означало, что роды были связаны с определенным риском, поэтому Халима и ее дети так долго оставались в Марокко. Они жили в специально оборудованной квартире, где при необходимости всегда была команда медсестер.

Ранее Фокус писал, что в Великобритании родились мальчик и девочка с интервалом в четыре месяца. При этом оба ребенка являются генетическими близнецами.

Отметим, что сейчас рождается больше близнецов, чем когда-либо за всю историю человечества. Этот рост представляет собой измеримый результат того, как изменилась репродуктивная функция человека за последние десятилетия.