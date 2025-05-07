Дев'ятеро близнюків відсвяткували четвертий день народження: як вони тепер виглядають (фото)

Нещодавно у подружжя Халіми Сіссе та Абделькадера Арбі відбулось особливе свято — їх дев'ятьом близнюкам виповнилося чотири роки.

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Про свято детальніше розповідає книга рекордів Гіннеса.

Сім'я, в якій народилось 9 близнюків Фото: Guinnessworldrecords

Брати Мохаммед VI, Ельхаджі, Умар і Бах, а також сестри Кадідія, Фатума, Хава, Адама та Уму відсвяткували вже четвертий день народження. На фотографіях вони позують зі своїми батьками.

"З дітьми все добре, з милості Божої. Вони так виросли з моменту свого останнього дня народження, і зміни в них дуже помітні. Їхній 4-й день народження ми вирішили відсвяткувати з розмахом, як належить знаменитостям", — розповіла Халіма.

Дев'ятеро близнюків Фото: Guinnessworldrecords

Ці діти стали першим відомим випадком виживання дев’яти дітей, народжених під час одних пологів, й вважаються рекордсменами. У 1971 році Джеральдін Бродрік з Австралії народила дев'ять немовлят, однак в тому випадку жодна дитина не вижила.

Батьки близнят родом з Малі. Спочатку лікарі вважали, що Халіма чекає на сімох дітей. Решту двох виявили лише після того, як уряд Малі направив її та Абделькадера до спеціалізованої клініки в Марокко.

Хлопці-близнюки Фото: Guinnessworldrecords

П’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків народилися передчасно за допомогою кесаревого розтину на 30-му тижні вагітності (зазвичай вагітність триває близько 40 тижнів). Усі немовлята важили від 0,5 до 1 кг.

Це настільки рідкісний випадок, що їх народження стало світовою сенсацією. Й до того часу, й після того не було зафіксовано жодного випадку, коли виживала така кількість немовлят, народжених одночасно.

Дівчата-близнючки Фото: Guinnessworldrecords

Однак це означало, що пологи були пов'язані з певним ризиком, тому Халіма та її діти так довго залишалися в Марокко. Вони жили в спеціально обладнаній квартирі, де при необхідності завжди була команда медсестер.

Раніше Фокус писав, що у Великій Британії народились хлопчик і дівчинка з інтервалом у чотири місяці. При цьому обидві дитини є генетичними близнюками.

Зазначимо, що зараз народжується більше близнюків, ніж будь-коли за всю історію людства. Це зростання являє собою вимірний результат того, як змінилася репродуктивна функція людини за останні десятиліття.