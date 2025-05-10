После нескольких попыток: женщина смогла завершить университет, но уже со своим взрослым сыном (видео)

Жительница американского штата Техас Бренди Филдз смогла выпуститься из университета после нескольких неудачных попыток завершить заведение. Однако на этот раз ей удалось завершить высшее образовательное учреждение, но в компании со своим сыном Кайлом.

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Об этом сообщает UPI.

Журналисты пишут, что Кайл Филдс получил степень магистра гуманитарных наук, а его мать, Бренди Филдс стала магистром делового администрирования. В университете также подтвердили факт выпуска женщины и ее сына.

"Я никогда не могла представить себе, что могу разделить этот момент со своим сыном. Мы поддерживали друг друга поздними ночами и придерживались строгих дедлайнов. Выходить вместе на сцену, особенно в выходные по случаю Дня матери, — это невероятный момент для нашей семьи", — признается женщина.

Она сказала, что ее путь к получению степени магистра был длительным, ведь несколько раз не смогла получить желаемую степень. Поэтому решила завершить обучение, хотя признается, что возвращение на университетскую скамью "после стольких лет было вызовом".

"И обучение вместе с опытными профессионалами с разным опытом сделало это невероятно полезным. Знания, которые я получила как от профессоров, так и от коллег, были бесценными", — рассказывает Бренди Филдс

Ее сын Кайл говорит, что сейчас работает бренд-менеджером университетской команды Техасского христианского университета по атлетике. Сейчас молодой человек нацелен на то, чтобы сделать спорт основным источником своих доходов.

"Спорт всегда был важной частью моей жизни. Я планировал после окончания университета продолжать работать в спортивной индустрии. Поэтому моя большая мечта — это работать в Nike", — рассказал выпускник.

Ранее стало известно, что выпускной мужчины был отложен на 41 год из-за попугая. Джонни Клотиер не смог закончить обучение вместе со своими сверстниками и отправился на выпускной вместе со своим младшим сыном Картером

Впоследствии сообщалось, как женщина покинула престижную профессию ради работы в зоопарке. Женщина с именем Ма Я работает смотрительницей животных и получает вдвое меньше, чем могла бы, но признается, что работа на свежем воздухе с животными укрепила здоровье девушки.