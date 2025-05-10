Після кількох спроб: жінка змогла завершити університет, але вже зі своїм дорослим сином (відео)

Мешканка американського штату Техас Бренді Філдз змогла випуститися з університету після кількох невдалих спроб завершити заклад. Однак цього разу їй вдалося завершити вищий освітній заклад, але у компанії зі своїм сином Кайлом.

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Про це повідомляє UPI.

Журналісти пишуть, що Кайл Філдз здобув ступінь магістра гуманітарних наук, а його мати, Бренді Філдз стала магістеркою ділового адміністрування. В університеті також підтвердили факт випуску жінки та її сина.

"Я ніколи не могла уявити собі, що можу розділити цей момент зі своїм сином. Ми підтримували одне одного пізніми ночами та дотримувалися суворих дедлайнів. Виходити разом на сцену, особливо у вихідні з нагоди Дня матері, – це неймовірний момент для нашої родини", — зізнається жінка.

Вона сказала, що її шлях до отримання ступеня магістра був тривалим, адже кілька разів не змогла здобути бажаного ступеня. Тому вирішила завершити навчання, хоча зізнається, що повернення до університетської лави "після стількох років було викликом".

"Та навчання разом із досвідченими професіоналами з різним досвідом зробило це неймовірно корисним. Знання, які я отримала як від професорів, так і від колег, були безцінними", — розповідає Бренді Філдс

Її син Кайл каже, що наразі працює бренд-менеджером університетської команди Техаського християнського університету з атлетики. Наразі молодик націлений на те, аби зробити спорт основним джерелом своїх доходів.

"Спорт завжди був важливою частиною мого життя. Я планував після закінчення університету продовжувати працювати в спортивній індустрії. Тому моя велика мрія – це працювати в Nike", — розповів випускник.

Раніше стало відомо, що випускний чоловіка було відкладено на 41 рік через папугу. Джонні Клотієр не зміг закінчити навчання разом зі своїми однолітками й вирушив на випускний разом зі своїм молодшим сином Картером

Згодом повідомлялося, як жінка покинула престижний фах заради роботи в зоопарку. Жінка з іменем Ма Я працює доглядачкою тварин і отримує вдвічі мене, ніж могла би, але зізнається, що робота на свіжому повітрі з тваринами зміцнила здоров'я дівчини.