"Проклятая группа": почему поколение X является самым несчастным, — СМИ

Люди из поколения X оказались самыми несчастными по сравнению с бэби-бумерами, миллениалами или поколением Z. На время их жизни пришлись финансовые кризисы, и они не могут купить квартиру или разбогатеть. Кроме того, они могут первыми пострадать из-за отсутствия пенсии.

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О проблемах самого несчастного поколения X написало медиа The Economist.

The Economist собрало данные опросов населения 30 стран планеты, которых спрашивали об ощущении счастья. Выяснилось, что самая печальная ситуация у людей, которые родились между 1965 и 1980 годами. В статье указано, что 31% поколения X чувствует себя несчастным. При этом лучшая ситуация у бэби-бумеров (1946-1964 годы рождения), и у миллениалов (поколение Y, 1981 и 1996), и у "зумеров" (поколение Z, 1997-2012).

"Они действительно страдают. Это правда, поскольку поколение X находится в сложном возрасте, и потому, что эта группа "проклята", — говорится в статье.

Бэби-бумеры жалуются на неопределенность с пенсией, миллениалы — на невозможность купить дом, "зумеры" — на соцсети, которые разрушают жизнь. Между тем серия статистических исследований показала, что поколение X имеет целый "букет" проблем и поэтому оно вполне может чувствовать себя несчастным, написали журналисты.

Поколение X — детали

В статье перечисляются проблемы, которые в течение жизни случились, условно, 50-летним людям, и как это повлияло на их благосостояние, самочувствие и мысли о самих себе.

В этом возрасте человек оказывается в так называемом "U-изгибе", когда достигают пика жизненные тревоги и отчаяние. Именно теперь появляется осознание, что уже вряд ли достигнешь большего, что не сбудутся планы и мечты, а здоровье начало подводить. Представители этого поколения находятся в возрасте, когда следует ухаживать за старшими родственниками, которые имеют проблемы со здоровьем. Например, 5% доходов 50-летних американцев тратится именно на уход. При этом в Италии этим занимаются 68% людей, а в Испании — еще больше. Поколение X потеряло и недополучило больше всего доходов, чем другие поколения. Медиа привело выводы ученых, которые назвали некоторые причины. Во-первых — нежелание людей указанного возраста терять жизнь в офисах: они пытаются иметь баланс. Во-вторых — пик карьеры пришелся на кризисы 2007-2009, поэтому люди не получили более высокие должности, и у них не выросла зарплата. Сложнее накапливать богатство, поскольку в двухтысячные произошел кризис недвижимости: лопнул "мыльный пузырь" и люди потеряли дома или шанс приобрести жилье. Еще одна угроза, которая грозит поколению X — проблемы с пенсией, написало медиа.

The Economist подытожило, что "положение поколения X может не сильно улучшиться в ближайшие годы". Одна из угроз для, например, американцев — неработающая пенсионная система США: страна к 2033 году исчерпает фонды.

"В следующий раз, когда вы увидите пятидесятилетнего мужчину, хотя бы улыбнитесь ему", — написало медиа.

Отметим, в январе The Telegraph рассказало о проблемах людей, которые принадлежат к поколению Z. Как написало медиа, "зумеры" вызывают специалистов, если им нужно сделать мелкий ремонт, например, вкрутить лампочку. Причина такого решения — страх почувствовать боль в результате ожога.

Напоминаем, в апреле Daily Mail написало, что поколение Z стареет быстрее, чем другие: ученые объяснили, почему так произошло.