Боятся обжечься: зумеры вызывают специалистов для замены лампочек дома, — СМИ

Опрос показал, что пятая часть зумеров не стали бы сами заменять лампочку, потому что лестницы кажутся им опасными. Около 11% опрошенных вызвали бы специалиста, чтобы повесить на стену рамку.

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Поколение зумеров в Британии платят до 1 300 фунтов стерлингов (около 87 550 грн) в год профессионалам за выполнение простых домашних дел, таких как замена лампочки. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу компании Halfords, пишет The Telegraph.

К поколению зумеров относят людей в возрасте от 11 до 27 лет, однако в исследовании участвовали только совершеннолетние.

Опрос показал, что в Британии 21% зумеров в возрасте от 18 до 27 лет и 22% миллениалов в возрасте от 28 до 43 лет предпочитают вызывать профессионала для замены лампочки в доме, пишут журналисты.

Около 22% зумеров и 19% миллениалов попросили бы помощи у родителей.

На вопрос, почему они не могут самостоятельно поменять лампочку на потолке, четверть зумеров ответили, что она может быть "слишком горячей". Две трети миллениалов объяснили, что не желают "возиться с электричеством". Пятая часть зумеров и миллениалов считает использование лестницы потенциально опасным.

Согласно опросу, 11% совершеннолетних зумеров вызвали бы специалиста, чтобы повесить на стену фоторамку или картину.

Всего в год британские молодые люди от 18 до 27 лет тратят 1 300 фунтов стерлингов на вызовы профессионалов для выполнения различных домашних задач. Поколение X в возрасте от 44 до 59 лет тратит на вызовы специалистов 386 фунтов стерлингов (19 879 грн) в год, а бэби-бумеры в возрасте от 60 до 78 лет — 253 фунта стерлингов (13 029 грн).

Напомним, 1 января СМИ опубликовали опрос Gallup, который показал, что зумеры меньше пьют алкоголь, чем предыдущие поколения.

6 ноября СМИ писали что при подсчете бюллетеней во время выборов президента в США отклоняли бюллетени молодых людей, потому что зумеры не смогли поставить подпись.