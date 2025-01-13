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МирФан

Боятся обжечься: зумеры вызывают специалистов для замены лампочек дома, — СМИ

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Фото: Live Science | Опрос показал, что зумеры предпочитают заплатить за замену лампочки, чтобы не делать это самостоятельно

Опрос показал, что пятая часть зумеров не стали бы сами заменять лампочку, потому что лестницы кажутся им опасными. Около 11% опрошенных вызвали бы специалиста, чтобы повесить на стену рамку.

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Поколение зумеров в Британии платят до 1 300 фунтов стерлингов (около 87 550 грн) в год профессионалам за выполнение простых домашних дел, таких как замена лампочки. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу компании Halfords, пишет The Telegraph.

К поколению зумеров относят людей в возрасте от 11 до 27 лет, однако в исследовании участвовали только совершеннолетние.

Опрос показал, что в Британии 21% зумеров в возрасте от 18 до 27 лет и 22% миллениалов в возрасте от 28 до 43 лет предпочитают вызывать профессионала для замены лампочки в доме, пишут журналисты.

Около 22% зумеров и 19% миллениалов попросили бы помощи у родителей.

На вопрос, почему они не могут самостоятельно поменять лампочку на потолке, четверть зумеров ответили, что она может быть "слишком горячей". Две трети миллениалов объяснили, что не желают "возиться с электричеством". Пятая часть зумеров и миллениалов считает использование лестницы потенциально опасным.

Согласно опросу, 11% совершеннолетних зумеров вызвали бы специалиста, чтобы повесить на стену фоторамку или картину.

Всего в год британские молодые люди от 18 до 27 лет тратят 1 300 фунтов стерлингов на вызовы профессионалов для выполнения различных домашних задач. Поколение X в возрасте от 44 до 59 лет тратит на вызовы специалистов 386 фунтов стерлингов (19 879 грн) в год, а бэби-бумеры в возрасте от 60 до 78 лет — 253 фунта стерлингов (13 029 грн).

Напомним, 1 января СМИ опубликовали опрос Gallup, который показал, что зумеры меньше пьют алкоголь, чем предыдущие поколения.

6 ноября СМИ писали что при подсчете бюллетеней во время выборов президента в США отклоняли бюллетени молодых людей, потому что зумеры не смогли поставить подпись.