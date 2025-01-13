Бояться обпектися: зумери викликають спеціалістів для заміни лампочок удома, — ЗМІ

Опитування показало, що п'ята частина зумерів не стали б самі замінювати лампочку, бо драбини здаються їм небезпечними. Близько 11% опитаних викликали б спеціаліста, щоб повісити на стіну рамку.

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Покоління зумерів у Британії платять до 1 300 фунтів стерлінгів (близько 87 550 грн) на рік професіоналам за виконання простих хатніх справ, таких як заміна лампочки. Про це свідчить опитування, проведене на замовлення компанії Halfords, пише The Telegraph.

До покоління зумерів відносять людей віком від 11 до 27 років, проте в дослідженні брали участь лише повнолітні.

Опитування показало, що у Британії 21% зумерів віком від 18 до 27 років і 22% міленіалів віком від 28 до 43 років надають перевагу виклику професіонала для заміни лампочки в будинку, пишуть журналісти.

Близько 22% зумерів і 19% міленіалів попросили б допомоги у батьків.

На питання, чому вони не можуть самостійно поміняти лампочку на стелі, чверть зумерів відповіли, що вона може бути "надто гарячою". Дві третини міленіалів пояснили, що не бажають "возитися з електрикою". П'ята частина зумерів і міленіалів вважає використання драбини потенційно небезпечним.

Згідно з опитуванням, 11% повнолітніх зумерів викликали б спеціаліста, щоб повісити на стіну фоторамку чи картину.

Загалом на рік британські молоді люди від 18 до 27 років витрачають 1 300 фунтів стерлінгів на виклики професіоналів для виконання різних хатніх завдань. Покоління X віком від 44 до 59 років витрачає на виклики спеціалістів 386 фунтів стерлінгів (19 879 грн) на рік, а бебі-бумери віком від 60 до 78 років — 253 фунти стерлінгів (13 029 грн).

Нагадаємо, 1 січня ЗМІ опублікували опитування Gallup, яке показало, що зумери менше п'ють алкоголь, ніж попередні покоління.

6 листопада ЗМІ писали що під час підрахунку бюлетенів під час виборів президента у США відхиляли бюлетені молодих людей, бо зумери не змогли поставити підпис.