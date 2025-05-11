"Проклята група": чому покоління X є найнещаснішим, — ЗМІ

Люди з покоління X виявили найнещаснішими, порівняно з бебі-бумерами, міленіалами чи поколінням Z. На час їхнього життя припали фінансові кризи, і вони не можуть купити квартиру чи розбагатіти. Крім того, вони можуть першими постраждати через відсутність пенсії.

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Про проблеми найнещаснішого покоління X написало медіа The Economist.

The Economist зібрало дані опитувань населення 30 країн планети, яких питали про відчуття щастя. З'ясувалось, що найсумніша ситуація у людей, які народились між 1965 і 1980 роками. У статті вказано, що 31% покоління X почувається нещасним. При цьому краща ситуація у бебі-бумерів (1946-1964 роки народження), і у міленіалів (покоління Y, 1981 і 1996), і у "зумерів" (покоління Z, 1997-2012).

"Вони справді страждають. Це правда, оскільки покоління X перебуває у складному віці, і тому, що ця група "проклята", — ідеться у статті.

Бебі-бумери скаржаться на невизначеність з пенсією, міленіали — на неможливість купити будинок, "зумери" — на соцмережі, які руйнують життя. Тим часом серія статистичних досліджень показала, що покоління X має цілий "букет" проблем і тому йому цілком можуть почуватись найнещаснішими, написали журналісти.

Покоління X — деталі

У статті перелічуються негаразди, які протягом життя трапились, умовно, 50-річним людям, і як це вплинуло на їхній добробут, самопочуття та думки про самих себе.

У цьому віці людина опиняється у так званому "U-вигині", коли досягають піка життєві тривоги та відчай. Саме тепер з'являється усвідомлення, що вже навряд чи досягнеш більшого, що не збудуться плани та мрії, а здоров'я почало підводити. Представники цього покоління перебувають у віці, коли слід доглядати за старшими родичами, які мають проблеми зі здоров'ям. Наприклад, 5% доходів 50-річних американців витрачається саме на догляд. При цьому в Італії цим займаються 68% людей, а в Іспанії — ще більше. Покоління X втратило і недоотримало найбільше доходів, ніж інші покоління. Медіа навело висновки науковців, які назвали деякі причини. По-перше — небажання людей вказаного віку втрачати життя в офісах: вони намагаються мати баланс. По-друге — пік кар'єри припав на кризи 2007-2009, тому люди не отримали вищі посади, і у них не зросла зарплата. Складніше накопичувати багатство, оскільки у двотисячні сталась криза нерухомості: лопнула "мильна бульбашка" і люди втратили домівки або шанс придбати житло. Ще одна загроза, яка загрожує поколінню X — проблеми з пенсією, написало медіа.

The Economist підсумувало, що "положення покоління X може не сильно покращитися в найближчі роки". Одна з загроз для, наприклад, американців — непрацююча пенсійна система США: країна до 2033 року вичерпає фонди.

"Наступного разу, коли ви побачите п'ятдесятирічного чоловіка, хоча б посміхніться йому", — написало медіа.

Зазначимо, у січні The Telegraph розповіло про проблеми людей, які належать до покоління Z. Як написало медіа, "зумери" викликають спеціалістів, якщо їм потрібно зробити дрібний ремонт, наприклад, вкрутити лампочку. Причина такого рішення — страх відчути біль внаслідок опіку.

Нагадуємо, у квітні Daily Mail написало, що покоління Z старіє швидше, ніж інші: вчені пояснили, чому так сталось.