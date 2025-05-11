Не самолеты, а крокодилы: как выглядит самый большой в мире аэропорт-призрак в США (фото)

Посреди штата Флорида в Соединенных Штатах Америки, далеко от обжитых мест, рядом с болотами и крокодилами, расположен заброшенный аэропорт Эверглейдс. Взлетные полосы аэропорта должны были быть крупнейшими в мире и начали строиться 55 лет назад. На фото видно, что там хозяйничает дикая природа и изредка взлетают учебные самолеты.

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Об аэропорте-призраке рассказало немецкое издание Bild.

В статье говорится об аэродроме Эверглейдс (Everglades jetport), построенном посреди заповедной зоны на юге Флориды — в Национальном заповеднике "Большой кипарис". Указывается, что он должен был быть самым большим в мире. Но на сегодня все, что можно увидеть — это две длинные взлетные полосы: его так и не достроили.

"Этот аэропорт-призрак должен был быть самым большим в мире. 55 лет назад строительство аэропорта было остановлено", — написало медиа.

Заброшенный аэропорт — детали

Взлетные полосы Эверглейдс можно увидеть на Google maps — это точка с координатами 25.86379, -80.89791 в 45 км к востоку от Майами.

Заброшенный аэропорт — координаты заброшеной полосы в Эверглейдс во Флориде Фото: Скриншот

На фото с воздуха видно взлетную полосу и рулежную дорожку, пояснило Bild. Вокруг — вплотную подступают болота, говорится в статье.

Заброшенный аэропорт — взлетная полоса в Эверглейдс во Флориде Фото: Bild

Панорамное фото местности показывает, что не построили ни терминалов, ни диспетчерской башни. При этом, похоже, оправдываются предсказания экологов, сделанные полвека назад: руины находятся под угрозой затопления и в них царят хищные пресмыкающиеся.

"Сейчас вместо пассажиров там только крокодилы и аллигаторы, ведь две полосы асфальта просто "положили" в Эверглейдс во Флориде", — отметили журналисты.

Заброшенный аэропорт — панорамное фото Эверглейдс во Флориде Фото: Bild

Как выяснилось, Эверглейдс начали строить в 1968 году. Ожидалось, что на 25 тыс. га появится шесть взлетных полос. Ориентировочно, он должен был быть в пять раз больше, чем Международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке. Кроме того, должны были построить скоростную автомагистраль и мини-железную дорогу, которые доставляли бы пассажиров в Майами. Главная цель строительства — облегчить путь туристам, прибывающим на отдых, объясняется в статье. Туристы должны были прибывать из Европы, направляться в сторону Тихого океана. Для перелетов планировали использовать сверхзвуковой авиалайнер Boeing 2707, который как раз проектировался. Впрочем, проектирование Boeing 2707 свернули в 1971 году, а перед этим замерло строительство посреди болот Флориды.

Заброшенный аэропорт — как выглядел Boeing 2707, который должен был садиться в Эверглейдс Фото: Bild

Как выяснилось, против строительства возражали экоактивисты. Они предупреждали, что новый аэропорт угрожает тысячам видов животных, в том числе — аллигаторам, которые являются объектом наследия ЮНЕСКО. В строительство инвестировали 2 млрд долл., построили 3 км взлетной полосы. Но в 1970 году все прекратили и теперь во Флориде есть аэропорт-призрак, написало Bild. Впрочем, взлетную полосу все же используют. Руины получили название "Учебно-переходной аэропорт Дейд-Колльер" для обучения пилотов и транзита.

Отметим, в апреле 2024 Фокус писал о заброшенном аэропорте Downsview в Торонто (Канада). Как рассказало The Wall Street Journal, инвесторы планируют вложить всего лишь 22 млрд долл. и превратить руины в комфортный городок на 55 тыс. жителей.

Напоминаем, Daily Express написало о заброшенном аэропорту в ЮАР, который ранее обслуживал 250 млн пассажиров.