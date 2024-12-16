Обслуживал 250 млн пассажиров: как один из самых загруженных аэропортов стал "призраком"

Взлетно-посадочные полосы теперь служат местом для хранения транспортных средств, а здания, которые ранее использовались для обслуживания пассажиров, оказались в состоянии упадка.

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Когда-то шумный и оживленный международный аэропорт Дурбана (ЮАР), который служил основным транспортным узлом Квазулу-Натал и принимал миллионы пассажиров, сегодня лежит в руинах. Об этом пишет Daily Express.

Он впервые открылся в 1951 году и ежегодно принимал около 250 миллионов пассажиров. Новые фотографии показывают опустевшие залы и заброшенные здания, ставшие символом упадка этого некогда процветавшего объекта.

Аэропорт, закрытый в 2010 году, уступил место новому международному аэропорту имени короля Шаки, построенному в преддверии Чемпионата мира по футболу. Новый терминал стал современным логистическим узлом, привлекающим международных и региональных туристов, в то время как старый аэропорт, прослуживший десятилетия, был забыт.

Аэропорт впервые открылся в 1951 году и ежегодно принимал около 250 млн пассажиров Фото: AFP

После закрытия аэропорт перешел в управление компании Transnet, которая приобрела его за более чем 88 миллионов фунтов стерлингов. Амбициозные планы по возрождению объекта, в том числе предложения использовать его для небольших авиакомпаний и развития туризма, столкнулись с юридическими трудностями. Судебные разбирательства между Transnet и Seaworld Aviation, а также высокие расходы на реконструкцию в размере 8,8 миллиона фунтов стерлингов поставили крест на попытках вернуть былую славу.

Сегодня большая часть аэропорта остается заброшенной. Взлетно-посадочные полосы используются лишь для хранения транспорта, а бывшие здания подверглись разрушению. Некоторые арендаторы разрушили стены и переоборудовали помещения, что превратило некогда величественный объект в картину хаоса.

Большая часть аэропорта остается заброшенной Фото: AFP

Несмотря на слухи о возможной реконструкции аэропорта и его переоборудовании под нужды бюджетных авиакомпаний, перспектива возрождения остается туманной. Высокая стоимость восстановления и отсутствие стратегического плана сделали аэропорт своеобразным "городом-призраком", напоминающим о его былом величии.

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