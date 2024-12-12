Последняя просьба: 95-летний миллионер оставил все свое состояние родному городу (фото)

Марселен Артур Ше оставил своей родной коммуне 2,5 миллиона евро, которые будут использованы для создания центра для пожилых людей и реализации социальных проектов.

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Во французской коммуне Турретт произошло необычное событие. Местный житель Марселен Артур Ше завещал свое состояние в размере 2,5 миллиона евро на благо общины. Об этом пишет Daily Express.

Его пожертвование будет направлено на строительство центра для пожилых людей и поддержку некоммерческих инициатив.

Марселен Ше, который прожил в Турретте большую часть своей жизни, умер в возрасте 95 лет, оставив коммуне средства для реализации социальной миссии. Согласно завещанию, центр для пожилых людей будет рассчитан на 10 человек и должен открыться к 2026 году.

Мэр Турретта, Камиль Буж, выразила благодарность покойному за его щедрость. Она подчеркнула, что проект будет исключительно социальным и не преследует коммерческих целей.

"Мы можем считать себя счастливчиками благодаря этому дару. Выразим нашу признательность господину Ше, стоя и аплодируя его памяти", — заявила мэр.

Поступок Марселена вызвал теплые отклики среди местных жителей Фото: tripadvisor

Поступок Марселена вызвал теплые отклики среди местных жителей. Многие отмечают, что его щедрость была закономерным продолжением его характера. Один из жителей, Марк, сказал: "Меня это не удивляет, потому что он всегда помогал другим". А местная жительница Энн, посвятившая свою жизнь уходу за пожилыми людьми, добавила, что это была хорошая идея и замечательное наследие.

Издание отмечает, что Турретт, небольшой городок в горной местности Лазурного берега, теперь готовится к реализации важного социального проекта, который, благодаря Марселену Ше, сможет изменить жизни многих пожилых жителей общины.

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