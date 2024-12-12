Останнє прохання: 95-річний мільйонер залишив усі свої статки рідному місту (фото)

Марселен Артур Ше залишив своїй рідній комуні 2,5 мільйона євро, які будуть використані для створення центру для літніх людей і реалізації соціальних проєктів.

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У французькій комуні Турретт сталася незвичайна подія. Місцевий житель Марселен Артур Ше заповідав свої статки в розмірі 2,5 мільйона євро на благо громади. Про це пише Daily Express.

Його пожертву направлять на будівництво центру для літніх людей і підтримку некомерційних ініціатив.

Марселен Ше, який прожив у Турретте більшу частину свого життя, помер у віці 95 років, залишивши комуні кошти для реалізації соціальної місії. Згідно із заповітом, центр для літніх людей буде розрахований на 10 осіб і має відкритися до 2026 року.

Мер Турретта, Каміль Буж, висловила подяку покійному за його щедрість. Вона підкреслила, що проєкт буде винятково соціальним і не переслідує комерційних цілей.

"Ми можемо вважати себе щасливчиками завдяки цьому дару. Висловимо нашу вдячність пану Ше, стоячи й аплодуючи його пам'яті", — заявила мер.

Вчинок Марселена викликав теплі відгуки серед місцевих жителів Фото: tripadvisor

Вчинок Марселена викликав теплі відгуки серед місцевих жителів. Багато хто зазначає, що його щедрість була закономірним продовженням його характеру. Один із жителів, Марк, сказав: "Мене це не дивує, тому що він завжди допомагав іншим". А місцева мешканка Енн, яка присвятила своє життя догляду за літніми людьми, додала, що це була гарна ідея і чудова спадщина.

Видання зазначає, що Турретт, невелике містечко в гірській місцевості Лазурного берега, тепер готується до реалізації важливого соціального проєкту, який, завдяки Марселену Ше, зможе змінити життя багатьох літніх мешканців громади.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер розповів про дивні закони найпівнічнішого міста у світі. Місцеві жителі розповіли мандрівникові Саймону Вілсону, що на острові немає будинків для людей похилого віку, а в разі погіршення стану здоров'я літніх людей їх відправляють на материк.

Також стало відомо, що стару в'язницю назвали найпопулярнішою занедбаною будівлею у світі. Виправна установа має довгу історію. Вона виділялася унікальним підходом до утримання ув'язнених, який передбачав одиночне ув'язнення і трудову терапію.