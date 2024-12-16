Обслуговував 250 млн пасажирів: як один із найзавантаженіших аеропортів став "привидом"

Злітно-посадкові смуги тепер слугують місцем для зберігання транспортних засобів, а будівлі, які раніше використовували для обслуговування пасажирів, опинилися в стані занепаду.

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Колись галасливий і жвавий міжнародний аеропорт Дурбана (ПАР), який служив основним транспортним вузлом Квазулу-Натал і приймав мільйони пасажирів, сьогодні лежить у руїнах. Про це пише Daily Express.

Він уперше відкрився 1951 року і щорічно приймав близько 250 мільйонів пасажирів. Нові фотографії показують спорожнілі зали й занедбані будівлі, що стали символом занепаду цього колись успішного об'єкта.

Аеропорт, закритий у 2010 році, поступився місцем новому міжнародному аеропорту імені короля Шакі, побудованому напередодні Чемпіонату світу з футболу. Новий термінал став сучасним логістичним вузлом, що привертає увагу міжнародних і регіональних туристів, тоді як старий аеропорт, що прослужив десятиліття, був забутий.

Аеропорт уперше відкрився 1951 року і щорічно приймав близько 250 млн пасажирів Фото: AFP

Після закриття аеропорт перейшов в управління компанії Transnet, яка придбала його за більш ніж 88 мільйонів фунтів стерлінгів. Амбітні плани з відродження об'єкта, зокрема пропозиції використовувати його для невеликих авіакомпаній і розвитку туризму, зіткнулися з юридичними труднощами. Судові розгляди між Transnet і Seaworld Aviation, а також високі витрати на реконструкцію в розмірі 8,8 мільйона фунтів стерлінгів поставили хрест на спробах повернути колишню славу.

Сьогодні більша частина аеропорту залишається занедбаною. Злітно-посадкові смуги використовуються лише для зберігання транспорту, а колишні будівлі зазнали руйнування. Деякі орендарі зруйнували стіни і переобладнали приміщення, що перетворило колись величний об'єкт на картину хаосу.

Більша частина аеропорту залишається занедбаною Фото: AFP

Попри чутки про можливу реконструкцію аеропорту та його переобладнання під потреби бюджетних авіакомпаній, перспектива відродження залишається туманною. Висока вартість відновлення і відсутність стратегічного плану зробили аеропорт своєрідним "містом-примарою", що нагадує про його колишню велич.

Раніше Фокус повідомляв, що 95-річний мільйонер залишив усі свої статки рідному місту. Марселен Артур Ше залишив своїй рідній комуні 2,5 мільйона євро, які будуть використані для створення центру для літніх людей і реалізації соціальних проєктів.

Також стало відомо, що блогер розповів про дивні закони найпівнічнішого міста у світі. Місцеві жителі розповіли мандрівникові Саймону Вілсону, що на острові немає будинків для людей похилого віку, а в разі погіршення стану здоров'я літніх людей їх відправляють на материк.