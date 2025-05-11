Не літаки, а крокодили: як виглядає найбільший у світі аеропорт-привид у США (фото)

Посеред штату Флорида у Сполучних Штатах Америки, далеко від обжитих місць, поруч з болотами та крокодилами, розташований закинутий аеропорт Еверглейдс. Злітні смуги аеропорту мали бути найбільшими у світі й почали будуватись 55 років тому. На фото бачимо, що там порядкує дика природа та зрідка злітають навчальні літаки.

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Про аеропорт-привид розповіло німецьке видання Bild.

У статті ідеться про аеродром Еверглейдс (Everglades jetport), збудований посеред заповідної зони на півдні Флориди — у Національному заповіднику "Великий кипарис". Вказується, що він мав бути найбільшим у світі. Але на сьогодні все, що можна побачити — це дві довжелезні злітні смуги: його так і не добудували.

"Цей аеропорт-привид мав бути найбільшим у світі. 55 років тому будівництво аеропорту було зупинено", — написало медіа.

Закинутий аеропорт — деталі

Злітні смуги Еверглейдс можна побачити на Google maps — це точка з координатами 25.86379, -80.89791 за 45 км на схід від Маямі.

Закинутий аеропорт - координати злітної смуги у Еверглейдс у Флориді Фото: Скриншот

На фото з повітря бачимо злітну смугу та рульову доріжку, пояснило Bild. Навколо — впритул підступають болота, ідеться у статті.

Закинутий аеропорт - злітна смуга у Еверглейдс у Флориді Фото: Bild

Панорамне фото місцевості показує, що не збудували ні термінів, ні диспетчерської вежі. При цьому, схоже, виправдовуються передбачення екологів, зроблені пів століття тому: руїни перебувають під загрозою затоплення і в них панують хижі плазуни.

"Зараз замість пасажирів там лише крокодили та алігатори, адже дві смуги асфальту просто "поклали" в Еверглейдс у Флориді", — зауважили журналісти.

Закинутий аеропорт - панорамне фото Еверглейдс у Флориді Фото: Bild

Як з'ясувалось, Еверглейдс почали будувати у 1968 році. Очікували, що на 25 тис. га з'явиться шість злітних смуг. Орієнтовно, він мав бути уп'ятеро більшим, ніж Міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді (JFK) у Нью-Йорку. Крім того, мали збудувати швидкісну автомагістраль та мінізалізницю, які доставляли б пасажирів у Маямі. Головна ціль будівництва — полегшити шлях туристам, які прибувають на відпочинок, пояснюється у статті. Туристи мали прибувати з Європи, прямувати у бік Тихого океану. Для перельотів планували використовувати надзвуковий авіалайнер Boeing 2707, який саме проєктувався. Втім, проєктування Boeing 2707 згорнули у 1971 році, а перед цим завмерло будівництво посеред боліт Флориди.

Закинутий аеропорт - як виглядав Boeing 2707, який мав сідати у Еверглейдс Фото: Bild

Як з'ясувалось, проти будівництва заперечували екоактивісти. Вони попереджали, що новий аеропорт загрожує тисячам видів тварин, у тому числі — алігаторам, які є об'єктом спадщини ЮНЕСКО. У будівництво інвестували 2 млрд дол., спорудили 3 км злітної смуги. Але у 1970 році все припинили й тепер у Флориді є аеропорт-привид, написало Bild. Втім, злітну смугу все ж використовують. Руїни отримали назву "Навчально-перехідний аеропорт Дейд-Колльєр" для навчання пілотів та транзиту.

Зазначимо, у квітні 2024 Фокус писав про закинутий аеропорт Downsview в Торонто (Канада). Як розповіло The Wall Street Journal, інвестори планують вкласти всього лиш 22 млрд дол. і перетворити руїни у комфортне містечко на 55 тис. мешканців.

Нагадуємо, Daily Express написало про закинутий аеропорт у ПАР, який раніше обслуговував 250 млн пасажирів.