Мальчики нашли на пляже бутылку с древним посланием: о чем там написано (фото)

Два десятилетних мальчика нашли на берегу моря в польском Гданьске стеклянную бутылку с любовным посланием 1959 года. Трогательное письмо от девушки по имени Рыся адресовано "Зайчику".

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Об этом пишет местный портал Trojmiasto.

Необычная находка попала в руки юных исследователей Эрика и Кубы во время прогулки возле укреплений времен Второй мировой войны вблизи пляжа Стоги. В найденной бутылке содержалось выцветшее от времени рукописное письмо, датированное 1959 годом.

Необычная находка попала в руки юных исследователей Фото: Trojmiasto

Автор письма — девушка, которая подписалась только именем Рыся — обращается к своему возлюбленному с нежным прозвищем "Зайчик". В своем послании она делится чувством одиночества, которое переживает в школе города Тарнов, и вспоминает об адресате.

Содержание таинственного письма

"Уверяю тебя, что я тихая и скромная, ни с кем не завожу дружбы, просто избегаю мужчин. Мой дорогой, я страшная эгоистка, пишу только о себе, но думаю только о тебе, вижу тебя ежесекундно", — написала Рыся.

Мальчики, которые нашли бутылку, сообщили, что уже связались с музеем в Тарнове, надеясь, что автора письма удастся найти.

Эрик и Куба нашли таинственное письмо Фото: Trojmiasto Эрик и Куба нашли таинственное письмо Фото: Trojmiasto

Напомним, ранее Фокус писал, что сотрудники банка Swansea (Великобритания) не могли поверить своим глазам, когда просматривали почту в главном офисе на Крейдок-стрит и увидели послание, которое отправили 121 год назад.

Креме того, один человек не на шутку испугался, когда нашел под старыми обоями в своей детской комнате серию жутких рисунков. Это заставили его задуматься, что жилье проклято.