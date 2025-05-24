Хлопчики знайшли на пляжі пляшку з давнім посланням: про що там написано (фото)

Два десятирічних хлопчики знайшли на березі моря у польському Ґданську скляну пляшку з любовним посланням 1959 року. Зворушливий лист від дівчини на ім'я Рися адресований "Зайчику".

Related video

Про це пише місцевий портал Trojmiasto.

Незвичайна знахідка потрапила до рук юних дослідників Ерика та Куби під час прогулянки біля укріплень часів Другої світової війни поблизу пляжу Стоґі. У знайденій пляшці містився вицвілий від часу рукописний лист, датований 1959 роком.

Незвичайна знахідка потрапила до рук юних дослідників Фото: Trojmiasto

Авторка листа — дівчина, яка підписалася лише іменем Рися — звертається до свого коханого з ніжним прізвиськом "Зайчик". У своєму посланні вона ділиться почуттям самотності, яке переживає в школі міста Тарнів, та згадує про адресата.

Зміст таємничого листа

"Запевняю тебе, що я тиха й скромна, ні з ким не заводжу дружби, просто уникаю чоловіків. Мій дорогий, я страшенна егоїстка, пишу лише про себе, але думаю тільки про тебе, бачу тебе щомиті", — написала Рися.

Хлопчики, які знайшли пляшку, повідомили, що вже зв'язалися з музеєм у Тарнові, сподіваючись, що автора листа вдасться знайти.

Ерик та Куба знайшли таємничого листа Фото: Trojmiasto Ерик та Куба знайшли таємничого листа Фото: Trojmiasto

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники банку Swansea (Велика Британія) не могли повірити своїм очам, коли переглядали пошту в головному офісі на Крейдок-стріт й побачили послання, яке відправили 121 рік тому.

А ось інший чоловік не на жарт злякався, коли знайшов під старими шпалерами у своїй дитячій кімнаті серію моторошних малюнків. Це змусили його задуматися, що житло прокляте.