Мужчина бросил камень в ущелье: теперь он должен отдать все свои деньги (фото)

Турист может получить рекордный штраф до 200 тысяч евро за необдуманный поступок. Его друзья сняли на видео, как он бросает огромные камни в ущелье популярного туристического маршрута в национальном парке Пикос-де-Европа на севере Испании. Эту локацию посещают два миллиона человек ежегодно.

Related video

Об этом пишет издание Mirror.

Парень сбросил массивный камень в глубокое ущелье, а его спутники записали это на видео и опубликовали в социальных сетях.

На записи четко видно, как турист бросает большие камни, после чего раздается оглушительный грохот от удара о землю внизу. Ролик быстро разошелся в интернете, а позже привлек внимание правоохранительных органов.

Позиция представителей гвардии

Представитель гражданской гвардии прокомментировал ситуацию: "Такие выходки могут дорого стоить. За брошенный камень этому лицу грозит штраф от 5001 до 200 тысяч евро. Потому что нанесение вреда природной среде в национальном парке Пикос-де-Европа классифицируется как особо тяжкое правонарушение".

Парень сбросил массивный камень в глубокое ущелье, а его спутники записали это на видео Фото: Guardia Civil

Пользователи социальных сетей также резко осудили поступок туриста.

"Там внизу проходят фермеры со скотом. Ваша глупая шутка могла закончиться трагедией", — написал один из комментаторов;

Другой добавил: "Надо быть настоящим идиотом — ты мог упасть вместе с камнем. Сила и вес этого валуна могла бы разбить человека на куски";

Некоторые упомянули об альтернативных маршрутах внизу ущелья: "Там есть другой путь. Надеюсь, там никого не было. Люди занимаются скалолазанием в этих местах".

Значение Национального парка

Национальный парк Пикос-де-Европа — один из самых популярных природных заповедников Испании, известный своими живописными ландшафтами и разнообразной экосистемой. Маршрут Карес, где произошел этот инцидент, особенно популярен среди путешественников благодаря удивительным видам на горные ущелья.

Напомним, туристам, которые отдыхают на европейских курортах или в других популярных местах, следует соблюдать требования к внешнему виду — за их нарушение могут оштрафовать. Например, в Испании не разрешено появляться в купальнике на улицах города. Также запрещено носить одежду, которая напоминает военную форму.

Ранее мы сообщали о 50-летнем мужчине из Литвы, который неоднократно имитировал сердечные приступы в ресторанах Испании, чтобы избежать оплаты за заказ. Его выходки зафиксированы по меньшей мере в 20 заведениях, преимущественно на побережье Коста-Бланка. Имя туриста не раскрывают, однако после того, как он не оплатил два штрафа, его взяли под стражу. По словам очевидцев, мужчина устраивал настоящие драматические представления почти в каждом из ресторанов.