Чоловік кинув камінь в ущелину: тепер він має віддати всі свої гроші (фото)

Турист може отримати рекордний штраф до 200 тисяч євро за необдуманий вчинок. Його друзі зняли на відео, як він кидає величезне каміння в ущелину популярного туристичного маршруту в національному парку Пікос-де-Європа на півночі Іспанії. Цю локацію відвідують два мільйони людей щороку.

Related video

Про це пише видання Mirror.

Молодик скинув масивний камінь у глибоку ущелину, а його супутники записали це на відео та опублікували в соціальних мережах.

На записі чітко видно, як турист кидає велике каміння, після чого лунає оглушливий гуркіт від удару об землю внизу. Ролик швидко розійшовся в інтернеті, а згодом привернув увагу правоохоронних органів.

Позиція представників гвардії

Представник цивільної гвардії прокоментував ситуацію: "Такі витівки можуть дорого коштувати. За кинутий камінь цій особі загрожує штраф від 5001 до 200 тисяч євро. Чому? Бо завдання шкоди природному середовищу в національному парку Пікос-де-Європа класифікується як особливо тяжке правопорушення".

Молодик скинув масивний камінь у глибоку ущелину, а його супутники записали це на відео Фото: Guardia Civil

Користувачі соціальних мереж також різко засудили вчинок туриста.

"Там внизу проходять фермери з худобою. Ваш дурний жарт міг закінчитися трагедією", — написав один з коментаторів;

Інший додав: "Треба бути справжнім ідіотом — ти міг упасти разом з каменем. Сила та вага цього валуна могла б розтрощити людину на шматки";

Дехто згадав про альтернативні маршрути внизу ущелини: "Там є інший шлях. Сподіваюся, там нікого не було. Люди займаються скелелазінням в цих місцях".

Значення Національного парку

Національний парк Пікос-де-Європа — один з найпопулярніших природних заповідників Іспанії, відомий своїми мальовничими ландшафтами та різноманітною екосистемою. Маршрут Карес, де стався цей інцидент, особливо популярний серед мандрівників завдяки дивовижним видам на гірські ущелини.

Нагадаємо, туристам, які відпочивають на європейських курортах або в інших популярних місцях, слід дотримуватись вимог до зовнішнього вигляду — за їх порушення можуть оштрафувати. Наприклад, в Іспанії не дозволено з’являтися в купальнику на вулицях міста. Також заборонено носити одяг, який нагадує військову форму.

Раніше ми повідомляли про 50-річного чоловіка з Литви, який неодноразово імітував серцеві напади в ресторанах Іспанії, щоб уникнути оплати за замовлення. Його витівки зафіксовано щонайменше у 20 закладах, переважно на узбережжі Коста-Бланка. Ім’я туриста не розкривають, проте після того, як він не сплатив два штрафи, його взяли під варту. За словами очевидців, чоловік влаштовував справжні драматичні вистави майже в кожному з ресторанів.