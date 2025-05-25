Фанаты строили в подвале игрушечную железную дорогу более 60 лет: наследие спасла случайность (фото)

Группа энтузиастов в городке Роки-Хилл в американском штате Коннектикут создала клуб моделирования железных дорог Pacific Southern Railway 60 лет назад. В течение этого времени они создали почти 1 км дорог, ландшафтов в подвале дома первого главы клуба. Его смерть могла поставить под существование все достояние, пока случайность не помогла спасти это наследие.

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Эту историю сообщает издание The Montgomery News.

Клуб энтузиастов Pacific Southern Railway (PSR), названный в честь Южно-Тихоокеанской железной дороги в США и которая была символом прогресса в 19-м веке, смог создать уникальное наследие. Мужчины в течение 60 лет самостоятельно в подвале местного предпринимателя и главы клуба Карлтона Пейта, создали более 1 км игрушечной железной дороги, придумали программное обеспечение, новые пути и разнообразные ландшафты, где были горы, заводы и равнины.

Игрушечная железная дорога клуба Pacific Southern Railway (фото: pacificsouthernrailway/Instagram) Пульт управления железной дорогой (фото: pacificsouthernrailway/Instagram)

Однако когда владелец подвала и первый президент общества умер, его вдова решила продать подвал и часть дома, ведь не могла весь дом поддерживать финансово. Так многолетний труд энтузиастов оказалась на грани исчезновения, ведь новый владелец мог выкупить площадь, а все огромные макеты, конструкции и рельсы оказались бы на свалке.

В тот момент, члены клуба решили обратиться за помощью к прессе. В январе 2025 года издание The Wall Street Journal написало об уникальном сообществе создателей модели игрушечной железной дороги, которое оказалось под угрозой исчезновения.

Поезда проходят везде разные виды (фото: pacificsouthernrailway/Instagram) Остановки тоже присутствуют, как и другие ландшафты ( (фото: pacificsouthernrailway/Instagram)

Тогда представители PSR обратились с просьбой к неравнодушным инвесторам спасти наследие 60 лет труда. Мужчины хотели найти инвестора и спонсора клуба, который бы выкупил подвал и продолжил финансирование деятельности общества.

Именно тогда член комедийной труппы The Tenderloins и главный ведущий комедийного шоу Impractical Jokers Джеймс "Мюр" Мюррей прочитал об этом легендарном клубе. Мужчина жил в Принстоне, неподалеку от Роки-Хилл, и понял, что может купить этот подвал, ведь искал место для совместной с женой Мелиссой компании и их фонда по борьбе с болезнью Альцгеймера.

Мелисса и Джеймс "Мюр" Мюррей (фото: The Montgomery News)

"Я решил все проверить. Я пришел на несколько встреч и понял, что это — мое дело. Поэтому решил выкупить подвал и ту часть дома, которую продавала госпожа Пейт", — вспоминает мужчина.

Сначала комик решил запустить новую версию сайта клуба, а затем начал продавать мерч легендарного общества. Сейчас супруги Мюррей переделали выкупленную гостиную дома в салон клуба, стилизованный под интерьер поездов 1950-хх, и планируют начать экскурсии для всех тех, кто станет новыми членами легендарного клуба.

Сам господин Мюррей говорит, что его подкупили "лояльность к обществу и его ценностям". Сейчас, признается мужчина, он с женой и клубом уже имеют новые планы развивать "уникальное наследство".

"Я чрезвычайно доволен тем, как все сложилось. Члены общества как будто имеют новые силы, и все худшее — теперь позади. Мы вернули нашу железную дорогу; и мы очень счастливы. Поэтому с нетерпением жду новой жизни нашего клуба", — сказал один из членов PSR Джефф Бернардис.

Ранее сообщалось, как звезда рока Род Стюард сделал огромный макет железной дороги. Он содержит в себе паровозики, машины, катера и небоскребы

Впоследствии стало известно, что семья нашла сотни редких украшений на чердаке. Коллекцию обнаружили в одном из двух старинных лакированных сундуков, традиционно предназначенных для хранения кимоно. Внутри был полный комплект кукол и аксессуаров, украшенных узорами из золотого лака на черном фоне.