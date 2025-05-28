"Самый молодой в мире ученый": как живет мальчик, которого в 2 года называют гением (фото)

Британский мальчик Джозеф Харрис-Биртилл стал самым молодым в истории членом престижной организации Mensa, побив предыдущий рекорд девочки из США. Он присоединился к клубу в возрасте 2 лет и 182 дней.

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Об этом пишет издание Daily Star.

Британский малыш установил новый мировой рекорд, став самым молодым членом организации Mensa — это клуб для людей с высоким IQ. Для вступления туда необходим IQ не менее 132 баллов, такой показатель имеют всего лишь 2% людей на планете. Родители говорят, что малыш демонстрировал неординарные способности с раннего возраста.

Маленький гений

"Стало понятно, что он исключительный ребенок", — рассказывает мама мальчика, Роуз Харрис-Биртилл. По ее словам, Джозеф впервые сам перевернулся в пять недель, сказал первое слово в семь месяцев, а первую книгу от начала до конца прочитал, когда ему еще не было и двух лет.

"Он свободно читал вслух в течение 10 минут, мог считать до 10 на пяти языках и считал вперед и назад до 100", — хвастается гордая мать.

Сейчас умный мальчик изучает азбуку Морзе, знает греческий алфавит и интересуется периодической таблицей элементов. "Его интересы широки и разнообразны, он всегда стремится узнать больше и любит вызовы", — добавляет Роуз.

Джозеф Харрис Биртилл знает греческий алфавит Фото: Guinnessworldrecords

Побил рекорд

Джозеф побил рекорд американки Исли Макнабб, которая стала членом Mensa в 2 года и 195 дней. Родители мальчика работают в Университете Сент-Эндрюс.

"Это распространенная ошибка, когда люди думают, что одаренным детям все дается легко. Каждый нуждается в понимании. Способные ученики могут потерять свои уникальные таланты из-за давления", — подчеркивает мама.

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