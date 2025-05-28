"Наймолодший у світі вчений": як живе хлопчик, якого в 2 роки називають генієм (фото)

Британський хлопчик Джозеф Гарріс-Біртілл став наймолодшим в історії членом престижної організації Mensa, побивши попередній рекорд дівчинки з США. Він приєднався до клубу у віці 2 років та 182 днів.

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Про це пише видання Daily Star.

Британський малюк встановив новий світовий рекорд, ставши наймолодшим членом організації Mensa — це клуб для людей з високим IQ. Для вступу туди необхідний IQ щонайменше 132 бали, такий показник мають всього лише 2% людей на планеті. Батьки кажуть, що малюк демонстрував неординарні здібності з раннього віку.

Маленький геній

"Стало зрозуміло, що він виняткова дитина", — розповідає мама хлопчика, Роуз Гарріс-Біртілл. За її словами, Джозеф вперше сам перевернувся у п'ять тижнів, сказав перше слово у сім місяців, а першу книгу від початку до кінця прочитав, коли йому ще не було й двох років.

"Він вільно читав вголос протягом 10 хвилин, міг рахувати до 10 п'ятьма мовами та рахував вперед і назад до 100", — хизується горда мати.

Зараз розумний хлопчик вивчає азбуку Морзе, знає грецький алфавіт та цікавиться періодичною таблицею елементів. "Його інтереси широкі й різноманітні, він завжди прагне дізнатися більше та любить виклики", — додає Роуз.

Джозеф Гарріс-Біртілл знає грецький алфавіт Фото: Guinnessworldrecords

Побив рекорд

Джозеф побив рекорд американки Ісли Макнабб, яка стала членом Mensa у 2 роки та 195 днів. Батьки хлопчика працюють в Університеті Сент-Ендрюс.

"Це поширена помилка, коли люди думають, що обдарованим дітям все дається легко. Кожен потребує розуміння. Здібні учні можуть втратити свої унікальні таланти через тиск", — підкреслює мама.

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