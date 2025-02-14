"Усе марно": модель із високим IQ роками не може знайти собі хлопця (фото)

Упродовж трьох років Кендіс Клосс вимагала від своїх потенційних хлопців здати IQ-тест на рівень інтелекту. Її показник становив 136 балів, але ніхто з претендентів на її серце не міг показати бодай схожий результат.

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24-річна американська модель Кендіс Клосс, яка є членом організації "Менса", не може знайти собі достойного чоловіка. Жінка зізналася, що була надто вимогливою до претендентів на її серце й тепер шкодує про це, пише видання The Mirror.

Упродовж трьох років Клосс вимагала від своїх потенційних хлопців здати IQ-тест на рівень інтелекту. Її показник становив 136 балів, але ніхто з чоловіків не міг показати бодай схожий результат. Тепер модель вважає цю витівку провальною й мріє знайти справжнє кохання.

24-річна американська модель Кендіс Клосс Фото: Instagram | Candice Kloss

Кендіс розповіла, що після того, як вирішила скасувати обов'язкове тестування перед побаченнями, вже зустріла багато цікавих людей.

"Я відчуваю менше тиску, а зустрічі стали набагато приємнішими. Нарешті зрозуміла, що люди можуть не знати багато чого про бізнес або політику, але вони розуміються у чомусь іншому. Це було дивно", — розповідає інтелектуалка.

До того ж американка заявила, що й сама більше не проходить регулярні тести на IQ, тому що втомилася це робити. При цьому не приховує, що все ще шукає своє справжнє кохання, але марно.

Кендіс все ще шукає своє справжнє кохання Фото: Instagram | Candice Kloss

Нагадаємо, 27-річна Есте поділилася своїм розчаруванням через те, що чоловік, з яким вона ходила на перше побачення, запропонував розділити рахунок наприкінці вечора.

А от 38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ.