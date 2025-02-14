"Усе марно": модель із високим IQ роками не може знайти собі хлопця (фото)
Упродовж трьох років Кендіс Клосс вимагала від своїх потенційних хлопців здати IQ-тест на рівень інтелекту. Її показник становив 136 балів, але ніхто з претендентів на її серце не міг показати бодай схожий результат.
24-річна американська модель Кендіс Клосс, яка є членом організації "Менса", не може знайти собі достойного чоловіка. Жінка зізналася, що була надто вимогливою до претендентів на її серце й тепер шкодує про це, пише видання The Mirror.
Упродовж трьох років Клосс вимагала від своїх потенційних хлопців здати IQ-тест на рівень інтелекту. Її показник становив 136 балів, але ніхто з чоловіків не міг показати бодай схожий результат. Тепер модель вважає цю витівку провальною й мріє знайти справжнє кохання.
Кендіс розповіла, що після того, як вирішила скасувати обов'язкове тестування перед побаченнями, вже зустріла багато цікавих людей.
"Я відчуваю менше тиску, а зустрічі стали набагато приємнішими. Нарешті зрозуміла, що люди можуть не знати багато чого про бізнес або політику, але вони розуміються у чомусь іншому. Це було дивно", — розповідає інтелектуалка.
До того ж американка заявила, що й сама більше не проходить регулярні тести на IQ, тому що втомилася це робити. При цьому не приховує, що все ще шукає своє справжнє кохання, але марно.
Нагадаємо, 27-річна Есте поділилася своїм розчаруванням через те, що чоловік, з яким вона ходила на перше побачення, запропонував розділити рахунок наприкінці вечора.
А от 38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ.