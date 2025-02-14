"Все бесполезно": модель с высоким IQ годами не может найти себе парня (фото)
В течение трех лет Кэндис Клосс требовала от своих потенциальных парней сдать IQ-тест на уровень интеллекта. Ее показатель составлял 136 баллов, но никто из претендентов на ее сердце не мог показать хотя бы похожий результат.
24-летняя американская модель Кэндис Клосс, которая является членом организации "Менса", не может найти себе достойного мужчину. Женщина призналась, что была слишком требовательной к претендентам на ее сердце и теперь жалеет об этом, пишет издание The Mirror.
В течение трех лет Клосс требовала от своих потенциальных парней сдать IQ-тест на уровень интеллекта. Ее показатель составлял 136 баллов, но никто из мужчин не мог показать хотя бы похожий результат. Теперь модель считает эту затею провальной и мечтает найти настоящую любовь.
Кэндис рассказала, что после того, как решила отменить обязательное тестирование перед свиданиями, уже встретила много интересных людей.
"Я чувствую меньше давления, а встречи стали намного приятнее. Наконец поняла, что люди могут не знать многого о бизнесе или политике, но они разбираются в чем-то другом. Это было удивительно", — рассказывает интеллектуалка.
К тому же американка заявила, что и сама больше не проходит регулярные тесты на IQ, потому что устала это делать. При этом не скрывает, что все еще ищет свою настоящую любовь, но тщетно.
Напомним, 27-летняя Эсте поделилась своим разочарованием из-за того, что мужчина, с которым она ходила на первое свидание, предложил разделить счет в конце вечера.
А вот 38-летняя инфлюенсерша Сюзан Мутеси потратила 100 000 фунтов стерлингов ($126 тыс.) на свидание в надежде найти любимого, и в конце поняла неожиданную для себя вещь.