"Все бесполезно": модель с высоким IQ годами не может найти себе парня (фото)

В течение трех лет Кэндис Клосс требовала от своих потенциальных парней сдать IQ-тест на уровень интеллекта. Ее показатель составлял 136 баллов, но никто из претендентов на ее сердце не мог показать хотя бы похожий результат.

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24-летняя американская модель Кэндис Клосс, которая является членом организации "Менса", не может найти себе достойного мужчину. Женщина призналась, что была слишком требовательной к претендентам на ее сердце и теперь жалеет об этом, пишет издание The Mirror.

В течение трех лет Клосс требовала от своих потенциальных парней сдать IQ-тест на уровень интеллекта. Ее показатель составлял 136 баллов, но никто из мужчин не мог показать хотя бы похожий результат. Теперь модель считает эту затею провальной и мечтает найти настоящую любовь.

24-летняя американская модель Кэндис Клосс Фото: Instagram | Candice Kloss

Кэндис рассказала, что после того, как решила отменить обязательное тестирование перед свиданиями, уже встретила много интересных людей.

"Я чувствую меньше давления, а встречи стали намного приятнее. Наконец поняла, что люди могут не знать многого о бизнесе или политике, но они разбираются в чем-то другом. Это было удивительно", — рассказывает интеллектуалка.

К тому же американка заявила, что и сама больше не проходит регулярные тесты на IQ, потому что устала это делать. При этом не скрывает, что все еще ищет свою настоящую любовь, но тщетно.

Кэндис все еще ищет свою настоящую любовь Фото: Instagram | Candice Kloss

Напомним, 27-летняя Эсте поделилась своим разочарованием из-за того, что мужчина, с которым она ходила на первое свидание, предложил разделить счет в конце вечера.

А вот 38-летняя инфлюенсерша Сюзан Мутеси потратила 100 000 фунтов стерлингов ($126 тыс.) на свидание в надежде найти любимого, и в конце поняла неожиданную для себя вещь.