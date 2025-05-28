Пара нашла под сиденьем старого авто часы, которые могут стоить целое состояние (видео)

Семейная пара, реставрировавшая раритетный автомобиль Riley 1954 года, обнаружила неожиданную находку, которая может изменить их жизнь. Под сиденьем пылившейся машины они нашли, предположительно, редкие кварцевые часы Rolex.

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Об этом рассказала Шэрон Тэпсон в одном из своих видео в TikTok.

Пытаясь вдохнуть новую жизнь в свой Riley 1954 года, простоявший в сарае более двадцати лет, Шэрон Тэпсон и ее муж не ожидали наткнуться на нечто, что вскоре вызовет бурное обсуждение в сети. Под одним из снятых бордовых кожаных сидений они обнаружили позолоченные наручные часы, которые, как позже предположили пользователи TikTok, могут оказаться настоящими Rolex.

В вирусном видео женщина поделилась находкой, демонстрируя фото до и после реставрации автомобиля.

"Мы не уверены, настоящие ли они, но выглядят довольно старыми и позолоченными", — рассказала она.

Пользователи соцсети поспешили поделиться своими теориями. Один из комментаторов отметил, что Rolex действительно выпускал кварцевые часы с 1970-х по 2001 год под названием Oysterquartz, а другой добавил, что если часы подлинные, то они могут относиться к редкой коллекции, из которой было выпущено менее 25 000 экземпляров.

Однако некоторые остались скептичными, ведь задняя крышка была "не та", и на циферблате отсутствует характерная надпись "Geneve". Тем не менее, нашлись и те, кто предположил, что часы могли быть предназначены для военных, пилотов или даже подводников.

Эксперты подчеркивают, что определить подлинность можно только у профессионального часовщика или оценщика. По данным компании BeckerTime, первые кварцевые Rolex (модель Quartz Date 5100) появились в 1970 году и были результатом совместной разработки с другими швейцарскими брендами. За последующие 25 лет было выпущено несколько моделей Oysterquartz, в том числе Datejust и Day-Date, причем каждая из них сегодня может стоить тысячи долларов, особенно если речь идет о редком экземпляре.

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