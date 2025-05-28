Пара знайшла під сидінням старого авто годинник, який може коштувати цілий статок (відео)

Сімейна пара, яка реставрувала раритетний автомобіль Riley 1954 року, виявила несподівану знахідку, яка може змінити їхнє життя. Під сидінням машини, що припадала пилом, вони знайшли, імовірно, рідкісний кварцовий годинник Rolex.

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Про це розповіла Шерон Тепсон в одному зі своїх відео в TikTok.

Намагаючись вдихнути нове життя у свій Riley 1954 року, що простояв у сараї понад двадцять років, Шерон Тепсон та її чоловік не очікували натрапити на щось, що незабаром викличе бурхливе обговорення в мережі. Під одним зі знятих бордових шкіряних сидінь вони виявили позолочений наручний годинник, який, як пізніше припустили користувачі TikTok, може виявитися справжнім Rolex.

У вірусному відео жінка поділилася знахідкою, демонструючи фото до і після реставрації автомобіля.

"Ми не впевнені, чи справжні вони, але виглядають досить старими й позолоченими", — розповіла вона.

Користувачі соцмережі поспішили поділитися своїми теоріями. Один із коментаторів зазначив, що Rolex справді випускав кварцові годинники з 1970-х до 2001 року під назвою Oysterquartz, а інший додав, що якщо годинник справжній, то він може належати до рідкісної колекції, з якої було випущено менше ніж 25 000 екземплярів.

Однак деякі залишилися скептичними, адже задня кришка була "не та", і на циферблаті відсутній характерний напис "Geneve". Проте знайшлися й ті, хто припустив, що годинник міг бути призначений для військових, пілотів або навіть підводників.

Експерти підкреслюють, що визначити справжність можна тільки у професійного годинникаря або оцінювача. За даними компанії BeckerTime, перші кварцові Rolex (модель Quartz Date 5100) з'явилися в 1970 році і були результатом спільної розробки з іншими швейцарськими брендами. За наступні 25 років було випущено кілька моделей Oysterquartz, зокрема Datejust і Day-Date, причому кожна з них сьогодні може коштувати тисячі доларів, особливо якщо йдеться про рідкісний екземпляр.

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