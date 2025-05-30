Любуется живописью и слушает классику: обезьяна поп-звезды Майкла Джексона "ушла на пенсию" (фото)

Обезьяна по кличке Бабблз была неразлучна с королем поп-музыки долгие годы. Сейчас шимпанзе живет в приюте, рисует картины и слушает классическую музыку.

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Историю животного описывает британский таблоид Daily Star.

Обезьяна часто сопровождала певца на гастролях и в промо-поездках, жила на его ранчо Неверлэнд и спала в одной комнате с Джексоном. Шимпанзе в апреле исполнился 41 год, судя по всему он прожил довольно бурную жизнь вместе со звездой, отмечает издание.

Бабблз обожал светскую жизнь, его видели в изысканном смокинге на церемонии вручения премии MTV Movie Awards в 1994 году.

Бабблз обожал светскую жизнь

Обезьяну часто фотографировали рядом с Майклом, который купил его у дрессировщика почти за 70 000 долларов в 1980-х годах. Бабблз спал в детской кроватке в комнате Майкла и часто капризничал в роскошном особняке певца.

Обезьяну часто фотографировали рядом с Майклом Джексоном

"Когда шимпанзе был в клетке, Майкл говорил, чтобы к нему не подходили. Тогда обезьяна поднимала руки, хваталась за клетку и трясла ее изо всех сил", — описывает ее поведение знаменитый американский комедийный актер Эдди Мерфи.

Со временем он вырос и в 2003 году его перевезли на ранчо дрессировщика Билла Данна.

Бабблз обитает в центре для приматов во Флориде

Переезд животного сопровождался опасениями, что он может напасть на новорожденного сына короля поп-музыки, Принса Майкла II. Казалось, что переезд принесет Бабблзу мир и покой, но он пытался покончить с собой после того, как Майкла обвинили в растлении малолетних. К счастью, животное быстро спасли прибывшие медики.

С 2004 года Бабблз обитает в центре для приматов во Флориде, его не взяли на похороны Майкла Джексона в 2009 году.

Напомним, исследователи заметили обезьян в "природных барах" и как они делятся выпивкой друг с другом. Они собирают ферментированные фрукты и испытывают эффект от воздействия алкоголя.

В Университете Киото выяснили, что обезьяны показывают высокую производительность при решении сложных компьютерных задач при большой аудитории.