Милується живописом і слухає класику: мавпа попзірки Майкла Джексона "пішла на пенсію" (фото)

Мавпа на прізвисько Бабблз була нерозлучна з королем попмузики довгі роки. Зараз шимпанзе живе в притулку, малює картини і слухає класичну музику.

Related video

Історію тварини описує британський таблоїд Daily Star.

Мавпа часто супроводжувала співака на гастролях і в промо-поїздках, жила на його ранчо Неверленд і спала в одній кімнаті з Джексоном. Шимпанзе у квітні виповнився 41 рік, з огляду на все він прожив досить бурхливе життя разом із зіркою, зазначає видання.

Бабблз обожнював світське життя, його бачили у вишуканому смокінгу на церемонії вручення премії MTV Movie Awards 1994 року.

Бабблз обожнював світське життя

Мавпу часто фотографували поруч із Майклом, який купив її у дресирувальника майже за 70 000 доларів у 1980-х роках. Бабблз спав у дитячому ліжечку в кімнаті Майкла і часто вередував у розкішному особняку співака.

Мавпу часто фотографували поруч із Майклом Джексоном

"Коли шимпанзе був у клітці, Майкл говорив, щоб до нього не підходили. Тоді мавпа піднімала руки, хапалася за клітку і трясла її щосили", — описує її поведінку знаменитий американський комедійний актор Едді Мерфі.

Згодом він виріс і 2003 року його перевезли на ранчо дресирувальника Білла Данна.

Бабблз мешкає в центрі для приматів у Флориді

Переїзд тварини супроводжувався побоюваннями, що вона може напасти на новонародженого сина короля попмузики, Прінса Майкла II. Здавалося, що переїзд принесе Бабблзу мир і спокій, але він намагався накласти на себе руки після того, як Майкла звинуватили в розбещенні малолітніх. На щастя, тварину швидко врятували прибулі медики.

З 2004 року Бабблз мешкає в центрі для приматів у Флориді, його не взяли на похорон Майкла Джексона 2009 року.

Нагадаємо, дослідники помітили мавп у "природних барах" і як вони діляться випивкою одна з одною. Вони збирають ферментовані фрукти і відчувають ефект від впливу алкоголю.

В Університеті Кіото з'ясували, що мавпи показують високу продуктивність під час розв'язання складних комп'ютерних завдань за великої аудиторії.