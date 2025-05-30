Милується живописом і слухає класику: мавпа попзірки Майкла Джексона "пішла на пенсію" (фото)
Мавпа на прізвисько Бабблз була нерозлучна з королем попмузики довгі роки. Зараз шимпанзе живе в притулку, малює картини і слухає класичну музику.
Історію тварини описує британський таблоїд Daily Star.
Мавпа часто супроводжувала співака на гастролях і в промо-поїздках, жила на його ранчо Неверленд і спала в одній кімнаті з Джексоном. Шимпанзе у квітні виповнився 41 рік, з огляду на все він прожив досить бурхливе життя разом із зіркою, зазначає видання.
Бабблз обожнював світське життя, його бачили у вишуканому смокінгу на церемонії вручення премії MTV Movie Awards 1994 року.
Мавпу часто фотографували поруч із Майклом, який купив її у дресирувальника майже за 70 000 доларів у 1980-х роках. Бабблз спав у дитячому ліжечку в кімнаті Майкла і часто вередував у розкішному особняку співака.
"Коли шимпанзе був у клітці, Майкл говорив, щоб до нього не підходили. Тоді мавпа піднімала руки, хапалася за клітку і трясла її щосили", — описує її поведінку знаменитий американський комедійний актор Едді Мерфі.
Згодом він виріс і 2003 року його перевезли на ранчо дресирувальника Білла Данна.
Переїзд тварини супроводжувався побоюваннями, що вона може напасти на новонародженого сина короля попмузики, Прінса Майкла II. Здавалося, що переїзд принесе Бабблзу мир і спокій, але він намагався накласти на себе руки після того, як Майкла звинуватили в розбещенні малолітніх. На щастя, тварину швидко врятували прибулі медики.
З 2004 року Бабблз мешкає в центрі для приматів у Флориді, його не взяли на похорон Майкла Джексона 2009 року.
Нагадаємо, дослідники помітили мавп у "природних барах" і як вони діляться випивкою одна з одною. Вони збирають ферментовані фрукти і відчувають ефект від впливу алкоголю.
В Університеті Кіото з'ясували, що мавпи показують високу продуктивність під час розв'язання складних комп'ютерних завдань за великої аудиторії.