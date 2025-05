На каблуках и ради развлечения: женщина решила судиться со спортзалом из-за беговой дорожки (видео)

В китайском городе Инань произошел курьезный случай: женщина решила побегать на беговой дорожке в высоких каблуках, однако упала с нее через несколько секунд. В результате чего дама получила травму, впоследствии подала в суд на спортзал, а Фемида в течение года изучала это дело и приняла ожидаемое решение.

Об этом сообщает Need To Know.

Журналисты пишут, что эта история произошла 8 марта 2024 года в китайском городе Инань. Тогда местная жительница с именем Лю На захотела пробежаться на беговой дорожке, будучи обутой на каблуках. Однако через несколько секунд потеряла равновесие и упала с дорожки, о чем свидетельствует запись видеокамеры наблюдения.

Однако когда дама оказалась на полу возле беговой дорожки, она почувствовала боль в левой лодыжке, после чего женщине вызвали скорую помощь. Врачи констатировали травму связки и перелом, после чего пострадавшая провела 14 дней под наблюдением специалистов.

После выписки из больницы, экспериментаторша подала на спортзал в суд, требуя выплатить компенсацию за получение физической травмы и морального ущерба. Однако местная Фемида долго пыталась разобраться, и лишь в конце мая этого года вынесла решение.

В решении суда говорится, что в данном инциденте 80% вины за ситуацию лежит на самой пострадавшей, а 20% — спортзала. В соответствии с этим, коллегия решила признать заведение частично виноватым в этой ситуации, назначив штраф в размере 1710 юаней (5130 грн).

Журналисты добавляют, что посетительница спортзала не смогла получить значительные выплаты от страховой за несчастный случай. Поскольку в решении суда четко указано, что именно Лю На является виновницей инцидента, то она не смогла получить 170 тыс. юаней (510 тыс. грн).

