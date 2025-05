На підборах і заради розваги: жінка подала до суду на спортзал через бігову доріжку (відео)

В китайському місті Їнань стався курйозний випадок: жінка вирішила побігати на біговій доріжці у високих підборах, однак впала з неї через кілька секунд. Внаслідок чого пані отримала травму, згодом подала до суду на спортзал, а Феміда протягом року вивчала цю справу й ухвалила очікуване рішення.

Про це повідомляє Need To Know.

Журналісти пишуть, що ця історія сталася 8 березня 2024 року в китайському місті Їнань. Тоді місцева мешканка з іменем Лю На захотіла пробігтися на біговій доріжці, будучи взутою в підбори. Однак за кілька секунд втратила рівновагу та впала з доріжки, про що свідчить запис відеокамери спостереження.

Однак коли дама опинилася на підлозі біля бігової доріжки, вона відчула біль у лівій щиколотці, після чого жінці викликали швидку допомогу. Лікарі констатували травму зв'язки та перелом, після чого постраждала провела 14 днів під наглядом спеціалістів.

Після виписки з лікарні, експериментаторка подала на спортзал до суду, вимагаючи виплатити компенсацію за отримання фізичної травми та моральної шкоди. Однак місцева Феміда довго намагалася розібратися, і лише наприкінці травня цього року винесла рішення.

У рішенні суду йдеться, що в даному інциденті 80% провини за ситуацію лежить на самій постраждалій, а 20% — спортзалу. Відповідно до цього, колегія вирішила визнати заклад частково винуватим у цій ситуації, призначивши штраф у розмірі 1710 юанів (5130 грн).

Журналісти додають, що відвідувачка спортзалу не змогла отримати значні відплати від страхової за нещасний випадок. Оскільки рішенні суду чітко вказано, що саме Лю На є винуватицею інциденту, то вона не змогла отримати 170 тис. юанів (510 тис. грн).

