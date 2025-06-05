Выполнил челлендж покойной жены: британец прошел более 100 км с холодильником на спине (фото)

Бывший морской пехотинец, 42-летний Мэтт Джонс устроил путешествие с холодильником на спине весом 37 килограмм. Мужчина поднялся на гору высотой более 4,5 километра.

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Историю приключений Джонса описывает британская газета The Times.

Еще в 2018 году хирург советовал Джонсу воздержаться от физических нагрузок после операции по замене тазобедренного сустава. Однако его жена Виктория пошутила и сказала, что знает "мужа-дурака" и он попытается пройти 50 километров с холодильником на спине.

Желая доказать свою храбрость, Джонс сказал, что сделает такую проходку дважды. Однако через некоторое время Виктория неожиданно умерла от болезни сердца в 43 года и Джонс принял вызов.

Отец четверых детей завершил поход с холодильником на спине, поднявшись на гору высотой более 4500 метров по Клуидийскому хребту менее чем за 36 часов.

Мэтт Джонс cобрал около 70 000 долларов во время челленджа

Во время челленджа он cобрал около 70 000 долларов для благотворительной организации Hope House Children's Hospices, которую поддерживала его жена.

"Мне пришлось вспомнить тренировки коммандос, которые были 23 года назад. Все мое тело буквально кричало. В самые трудные моменты голос Виктории говорил мне: "У тебя все получится, будь собой", — сказал Джонс после похода.

Помимо веса холодильника, другим препятствием на пути Джонса был сильный ветер в горах.

Джонсу мешал сильный ветер в горах

"Это испытание не связано с фитнесом. Я выполнил обещание моим детям и Виктории", — добавил он.

По словам путешественника, возможно, ему понадобится снова заменить тазобедренный сустав из-за предельных нагрузок.

Напомним, 34-летняя фитнес-энтузиастка Оливия Винсон из Австралии выполнила за 24 часа 7079 подтягиваний на турнике, ее показатель почти вдвое превысил предыдущий рекорд Гиннеса.

В Китае компания Dongpo Paper решила пропагандировать здоровый образ жизни среди своих сотрудников. Работодатель выплачивает полную ежемесячную премию, если сотрудник пробежит 50 км за месяц.