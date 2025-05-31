Женщина сделала почти 7100 подтягиваний за 24 часа, установив новый мировой рекорд (видео)

34-летняя австралийская фитнес-энтузиастка Оливия Винсон решила выполнить максимально возможное количество подтягиваний за 24 часа. Она смогла сделать 7079 активных подъемов в течение 24 часов, что почти вдвое превысило предыдущий рекорд Гиннеса.

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Об этом говорится в сообщении Guiness World Records.

Австралийка рассказывает, что искала новый вызов, когда ее муж и тренер предложили ей попробовать побить рекорд по наибольшему количеству подтягиваний за 24 часа среди женщин.

"Я сначала буквально посмеялась, потому что думала, что нет никакого шанса это сделать. А потом я проверила, какой текущий рекорд, и он составлял 4081, и снова подумала — нет, ни за что. А потом я через некоторое время я немного посчитала и подумала, что, возможно, смогу", — сказала спортсменка.

Она рассказывает, что тренировалась три месяца перед своей первой попыткой по 12 часов ежедневно. Однако первая попытка оказалась напрасной, и она получила тяжелую травму.

"Я потянула сухожилия бицепса левой руки, а это означало, что на тот момент я даже не могла подтянуться", — сказала австралийка

Взяв два месяца перерыва на восстановление, она снова решила возобновить тренировки. И уже после тщательной подготовки поняла, что готова попробовать побить действующий рекорд, однако и здесь возникли свои трудности

"Через девятнадцать часов меня начала тошнить, и я думаю, что это было просто из-за переутомления. Нужно было просто справиться с этим как можно лучше. Больше всего меня волновало главное — выдержит ли мое тело", — рассказывает спортсменка.

В целом ей удалось завершить всю дисциплину, выполнив 7079 подтягиваний за 24 часа. То есть, в среднем она делала пять подтягиваний каждую минуту.

"Я достигла показателя, который действительно не считала возможным для себя, когда впервые начала заниматься этим. Я думаю, что есть что-то глубоко человеческое в расширении границ, и считаю, что мировые рекорды создают очень ощутимый маркер человеческого потенциала", — добавила Оливия Винсон.

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