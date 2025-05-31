Жінка зробила майже 7100 підтягувань за 24 години, встановивши новий світовий рекорд (відео)

34-річна австралійська фітнес-ентузіастка Олівія Вінсон вирішила виконати максимально можливу кількість підтягувань за 24 години. Вона змогла зробити 7079 активних підйомів протягом 24 годин, що майже вдвічі перевищило попередній рекорд Гіннеса.

Related video

Про це йдеться в повідомленні Guiness World Records.

Австралійка розповідає, що шукала нового виклику, коли її чоловік і тренер запропонували їй спробувати побити рекорд з найбільшої кількості підтягувань за 24 години серед жінок.

"Я спочатку буквально посміялася, бо думала, що немає жодного шансу це зробити. А потім я перевірила, який поточний рекорд, і він становив 4081, і знову подумала — ні, ні за що. А потім я через деякий час я трохи порахувала і подумала, що, можливо, зможу", – сказала спортсменка.

Вона розповідає, що тренувалася три місяці перед своєю першою спробою по 12 годин щодня. Однак перша спроба виявила марною, і вона зазнала важкої травми.

"Я потягнула сухожилля біцепса лівої руки, а це означало, що на той момент я навіть не могла підтягнутися", – сказала австралійка

Взявши два місяці перерви на відновлення, вона знову вирішила відновити тренування. І вже після ретельної підготовки зрозуміла, що готова спробувати побити чинний рекорд, однак і тут виникли свої труднощі

"Через дев'ятнадцять годин мене почала нудити, і я думаю, що це було просто через перевтому. Потрібно було просто впоратися з цим якомога краще. Найбільше мене хвилювало головне — чи витримає моє тіло", — розповідає спортсменка.

Загалом їй вдалося завершити всю дисципліну, виконавши 7079 підтягувань за 24 години. Тобто, в середньому вона робила п'ять підтягувань щохвилини.

"Я досягла показника, який я справді не вважала можливим для себе, коли вперше почала займатися цим. Я думаю, що є щось глибоко людське в розширенні меж, і вважаю, що світові рекорди створюють дуже відчутний маркер людського потенціалу", — додала Олівія Вінсон.

Раніше повідомлялося про канадця, який склав найбільшу у світі вежу з блоків гри "Дженга". Чоловік витратив неймовірну кількість часу і зусиль на "будівництво" височезних веж із "Дженги".

Згодом стало відомо, як виглядає жінка з найбільшим роззявленим ротом у світі. Американка Мері Перл Зельмер Робінсон є рекордсменкою серед жінок за шириною роззявленого рота. Жінка здатна розкрити щелепи на 7,59 см, що перевищило попередній світовий рекорд на 1,09 см.