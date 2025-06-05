Виконав челендж покійної дружини: британець пройшов понад 100 км із холодильником на спині (фото)

Колишній морський піхотинець, 42-річний Метт Джонс влаштував подорож із холодильником на спині вагою 37 кілограмів. Чоловік піднявся на гору висотою понад 4,5 кілометра.

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Історію пригод Джонса описує британська газета The Times.

Ще 2018 року хірург радив Джонсу утриматися від фізичних навантажень після операції із заміни тазостегнового суглоба. Однак його дружина Вікторія пожартувала і сказала, що знає "чоловіка-дурня" і він спробує пройти 50 кілометрів із холодильником на спині.

Бажаючи довести свою хоробрість, Джонс сказав, що зробить таку проходку двічі. Однак через деякий час Вікторія несподівано померла від хвороби серця у 43 роки і Джонс прийняв виклик.

Батько чотирьох дітей завершив похід із холодильником на спині, піднявшись на гору заввишки понад 4500 метрів Клуїдійським хребтом менш ніж за 36 годин.

Метт Джонс зібрав близько 70 000 доларів під час челенджу

Під час челенджу він зібрав близько 70 000 доларів для благодійної організації Hope House Children's Hospices, яку підтримувала його дружина.

"Мені довелося згадати тренування командос, які були 23 роки тому. Все моє тіло буквально кричало. У найважчі моменти голос Вікторії говорив мені: "У тебе все вийде, будь собою", — сказав Джонс після походу.

Крім ваги холодильника, іншою перешкодою на шляху Джонса був сильний вітер у горах.

Джонсу заважав сильний вітер у горах

"Це випробування не пов'язане з фітнесом. Я виконав обіцянку моїм дітям і Вікторії", — додав він.

За словами мандрівника, можливо, йому знадобиться знову замінити тазостегновий суглоб через граничні навантаження.

Нагадаємо, 34-річна фітнес-ентузіастка Олівія Вінсон з Австралії виконала за 24 години 7079 підтягувань на турніку, її показник майже вдвічі перевищив попередній рекорд Гіннеса.

У Китаї компанія Dongpo Paper вирішила пропагувати здоровий спосіб життя серед своїх співробітників. Роботодавець виплачує повну щомісячну премію, якщо співробітник пробіжить 50 км за місяць.