Пилот встретил в джунглях людей, которые не знают, что такое электричество: как они живут (фото)

Американский пилот Марк Палм использует гидросамолет для оказания медицинской помощи людям из отдаленных сел, где местные жители не имеют доступа к элементарным благам цивилизации.

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Об этом пилот рассказал журналистам издания Daily Mail.

Американский авиатор Марк Палм посвятил свою жизнь спасательным операциям в одном из самых недоступных регионов планеты. Уже более десятилетия он совершает полеты в джунгли Папуа-Новой Гвинеи, помогая людям, которые живут без электричества, водопровода и медицинской помощи.

Божественное призвание

Мужчина утверждает, что его миссия началась с духовного призыва. "Бог обратился ко мне с просьбой помогать людям в тяжелых условиях", — поделился Палм.

После окончания авиационной школы он решил посвятить себя служению жителям отдаленных регионов этого острова.

Американский авиатор Марк Палм с местным жителем Фото: Mark Palm

Вместе с женой пилот организовал спасательные полеты на гидросамолете, несмотря на предостережения знакомых об опасности местных рек с непредсказуемыми течениями, наводнениями и крокодилами.

Первая успешная миссия

Дебютная операция 2010 года стала настоящим испытанием: Палм доставил в больницу беременную женщину, роды которой длились три дня. В знак благодарности новорожденного ребенка назвали в честь спасителя.

"Мы провели тысячи операций по оказанию медицинской помощи беременным женщинам в критическом состоянии, жертвам змеиных укусов, больным малярией и детям, пострадавшим в межплеменных конфликтах", — рассказывает пилот.

Деятельность Палма постепенно выходит за пределы спасательных операций Фото: Mark Palm

Деятельность компании Палма постепенно выходит за пределы спасательных операций. Команда также обеспечивает отдаленные деревни продовольствием, одеждой и лекарствами, предотвращая вспышки эпидемий. "Это больше, чем просто спасательные полеты. Это означает стать частью их жизни в трудные моменты, проявлять любовь и давать надежду", — отмечает благотворитель.

Издание сообщает, что благодаря самоотверженной работе Палма сотни жителей Папуа-Новой Гвинеи получили шанс на спасение в критических ситуациях.

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