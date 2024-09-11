Мужчина нашел в джунглях неизведанный "источник Амазонки": что он там увидел (фото)

Члены экспедиции шесть дней пробирались вверх по течению на байдарках с 50 кг провизии.

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33-летний британский исследователь Эш Дайкс открыл ранее неизведанный "источник Амазонки", который является истоком реки Коппенаме в Суринаме. Для того чтобы добраться туда, мужчине и его напарникам — Джейкобу Хадсону, Дику Локу и Мэтту Уоллесу — пришлось защищаться от ягуаров и нашествия насекомых. Об этом пишет издание The Mirror.

Бесстрашная группа путешественников даже установила мировой рекорд, став самой быстрой командой, которая поднялась на самую высокую гору Южной Америки — Джулианатоп. К тому же они дали имена двум незадокументированным водопадам ("Дайкс Фолз" и "Уоллес Фолз") в честь членов экспедиции, которые первыми заметили их в неисследованных джунглях.

Участники экспедиции Фото: SWNS

"Мы нашли источник — это безумие. Все кричали и были очень взволнованы. Затем нанесли координаты на карту и сделали скриншот для картографических ассоциаций. Так необычно думать, что мы идем в места, где никогда раньше не ступала нога человека. И это неудивительно... В джунглях жестоко", — рассказывает Эш из Сент-Асафа, что на севере Уэльса (Великобритания).

Шесть дней члены команды пробирались вверх по течению на байдарках с 50 кг провизии, при этом их покусали муравьи и 300 клещей. Группа наткнулась и на ужасного тарантула-голиафа — самого большого в мире паука, а также на змей и злобных аллигаторов, которые называются кайманами.

Тарантул-голиафа — самый большой в мире паук Фото: SWNS

По словам британца, самое страшное было, когда они проснулись и увидели свежие ягуаровые экскременты всего в нескольких метрах от места, где висел их накрытый брезентом гамак.

"Ягуар, видимо, проходил мимо нашего лагеря. Мы не видели его, но кто знает, как долго он шел по нашим следам", — признается исследователь дикой природы.

Теперь Дайкс вместе со своими напарниками отправится от истока реки Коппенаме до ее устья. Это эпическое путешествие займет еще 40 дней. Команда также надеется побить еще один мировой рекорд, быстрее всех поднявшись на вторую по высоте вершину Суринама.

Группа путешественников нашла следы ягуара, который их преследовал Фото: SWNS

Эш, который побил три предыдущих мировых рекорда после экспедиций в Монголию, Мадагаскар и Китай, признается, что ему нравится ставить перед собой сложные задачи.

Напомним, ранее Фокус писал о фотографе Одиссеасе Фроилане из Греции, который опустил свою камеру GoPro с борта круизного лайнера и был удивлен и напуган, когда увидел отснятые кадры. Его семиминутное видео, загруженное на YouTube, стало вирусным и собрало миллионы просмотров и тысячи комментариев.

А вот американский путешественник Инди Нельсон посетил все страны мира и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как пассажир, который летал наибольшим количеством авиалиний (170). Свое кругосветное путешествие, которое длилось 18 месяцев, мужчина начал в 2017-м, когда ему было 22 года.