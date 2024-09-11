Чоловік знайшов у джунглях незвідане "джерело Амазонки": що він там побачив (фото)

Члени експедиції шість днів пробиралися вгору за течією на байдарках з 50 кг провізії, при цьому їх покусали мурахи та 300 кліщів.

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33-річний британський дослідник Еш Дайкс відкрив раніше незвідане "джерело Амазонки", що є витоком річки Коппенаме в Суринамі. Для того, аби дістатися туди, чоловікові та його напарникам — Джейкобу Хадсону, Діку Локу та Метту Воллесу — довелося захищатися від ягуарів та нашестя комах. Про це пише видання The Mirror.

Безстрашна група мандрівників навіть встановила світовий рекорд, ставши найшвидшою командою, яка піднялася на найвищу гору Південної Америки — Джуліанатоп. До того ж вони дали імена двом незадокументованим водоспадам ("Дайкс Фолз" та "Воллес Фолз") на честь членів експедиції, які першими помітили їх у недосліджених джунглях.

Учасники експедиції Фото: SWNS

"Ми знайшли джерело — це божевілля. Усі кричали та були дуже схвильовані. Потім нанесли координати на карту й зробили скриншот для картографічних асоціацій. Так незвично думати, що ми йдемо в місця, де ніколи раніше не ступала нога людини. І це не дивно… У джунглях жорстоко", — розповідає Еш із Сент-Асафа, що на півночі Уельсу (Велика Британія).

Шість днів члени команди пробиралися вгору за течією на байдарках з 50 кг провізії, при цьому їх покусали мурахи та 300 кліщів. Група натрапила й на жахливого тарантула-голіафа — найбільшого у світі павука, а також на змій та злісних алігаторів, які називаються кайманами.

Тарантул-голіафа — найбільший у світі павук Фото: SWNS

За словами британця, найстрашніше було, коли вони прокинулися і побачили свіжі ягуарові екскременти всього за кілька метрів від місця, де висів їхній накритий брезентом гамак.

"Ягуар, мабуть, проходив повз нашого табору. Ми не бачили його, але хто знає, як довго він йшов по наших слідах", — зізнається дослідник дикої природи.

Тепер Дайкс разом зі своїми напарниками вирушить від витоку річки Коппенаме до її гирла. Ця епічна подорож займе ще 40 днів. Команда також сподівається побити ще один світовий рекорд, найшвидше піднявшись на другу за висотою вершину Суринаму.

Група мандрівників знайшла сліди ягуара, який їх переслідував Фото: SWNS

Еш, який побив три попередні світові рекорди після експедицій до Монголії, Мадагаскару та Китаю, зізнається, що йому подобається ставити перед собою складні завдання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про фотографа Одіссеаса Фроілана з Греції, який опустив свою камеру GoPro з борту круїзного лайнера й був здивований та наляканий, коли побачив відзняті кадри. Його семихвилинне відео, завантажене на YouTube, стало вірусним й зібрало мільйони переглядів та тисячі коментарів.

А от американський мандрівник Інді Нельсон відвідав усі країни світу й навіть потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як пасажир, який літав найбільшою кількістю авіаліній (170). Свою навколосвітню подорож, яка тривала 18 місяців, чоловік розпочав у 2017-му, коли йому було 22 роки.