Пілот зустрів в джунглях людей, які не знають, що таке електрика: як вони живуть (фото)

Американський пілот Марк Палм використовує гідролітак для надання медичної допомоги людям з віддалених сіл, де місцеві жителі не мають доступу до елементарних благ цивілізації.

Related video

Про це пілот розповів журналістам видання Daily Mail.

Американський авіатор Марк Палм присвятив своє життя рятувальним операціям в одному з найбільш недоступних регіонів планети. Вже понад десятиліття він здійснює польоти в джунглі Папуа-Нової Гвінеї, допомагаючи людям, які живуть без електрики, водопроводу та медичної допомоги.

Божественне покликання

Чоловік стверджує, що його місія почалася з духовного заклику. "Бог звернувся до мене з проханням допомагати людям у важких умовах", — поділився Палм.

Після закінчення авіаційної школи він вирішив присвятити себе служінню жителям віддалених регіонів цього острова.

Американський авіатор Марк Палм з місцевим мешканцем Фото: Mark Palm

Разом із дружиною пілот організував рятувальні польоти на гідролітаку, попри застереження знайомих про небезпечність місцевих річок з непередбачуваними течіями, повенями та крокодилами.

Перша успішна місія

Дебютна операція 2010 року стала справжнім випробуванням: Палм доставив до лікарні вагітну жінку, пологи якої тривали три дні. На знак вдячності новонароджену дитину назвали на честь рятівника.

"Ми провели тисячі операцій з надання медичної допомоги вагітним жінкам у критичному стані, жертвам зміїних укусів, хворим на малярію та дітям, постраждалим у міжплемінних конфліктах", — розповідає пілот.

Діяльність Палма поступово виходить за межі рятувальних операцій Фото: Mark Palm

Діяльність компанії Палма поступово виходить за межі рятувальних операцій. Команда також забезпечує віддалені села харчі, одягом та ліками, запобігаючи спалахам епідемій. "Це більше, ніж просто рятувальні польоти. Це означає стати частиною їхнього життя в скрутні моменти, проявляти любов і давати надію", — зауважує благодійник.

Видання повідомляє, що завдяки самовідданій роботі Палма сотні жителів Папуа-Нової Гвінеї отримали шанс на порятунок у критичних ситуаціях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тара і Кіт Годе зі США поділилися, як виглядає життя в автономії — далеко від благ цивілізації. Подружжя самостійно ловить рибу, полює на дичину та насолоджується єднанням із природою.

Тим часом британська тревел-блогерка Кара продемонструвала, як відпочити на Мальдівах без зайвих витрат. За день вона витратила лише близько 50 доларів на житло, їжу та транспорт.

Крім того, чоловік знайшов у джунглях незвідане "джерело Амазонки", що він там побачив.