Морской хищник у берега: женщина встала между акулой и своей собакой (видео)

На пляже Саут-Бич в Майами (США) дрон заснял, как черноперая акула приближается к людям и собаке. Хозяйка отважно заслонила питомца, а видео стало вирусным.

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Дрон зафиксировал, как черноперая акула подплыла к пловцам и собаке, а одна из женщин заслонила питомца собой. Видео собрало более 1,1 миллиона просмотров в Instagram.

На пляже Саут-Бич в Майами (США) произошел напряженный, но вдохновляющий момент. Доктор Эльза Орландини, увлеченная съемкой морской жизни с воздуха, вела прямую трансляцию с дрона, когда заметила хищника. Акула двигалась зигзагом в сторону ее друзей — Сильвии Говантес, которая была в воде со своей собакой Кики, и Джиджи Бенитес, занимавшейся подводным плаванием.

Орландини немедленно предупредила подруг. На кадрах видно, как Сильвия спокойно встает между своей собакой и акулой, не давая хищному зверю подплыть ближе.

Пользователи сети восхищены ее самообладанием и преданностью:

"Респект девушке, она была готова сразиться с акулой ради своей собаки";

"Она защитила свою собаку. Какая женщина";

"Кто бы ни была эта девчонка, которая гонит страшную акулу от своей собаки… Я люблю тебя".

Черноперые акулы редко представляют серьезную угрозу для людей. С 1959 года зарегистрировано всего 11 неспровоцированных укусов, сообщает Музей естественной истории Флориды. Однако Орландини считает, что лучше не полагаться на удачу и предлагает внедрить систему оповещений с помощью дронов.

"Дроны могут стать нашими друзьями и помочь нам", — подчеркнула она.

По ее словам, подобная технология может помочь защитить пловцов, особенно в часы, когда спасатели не дежурят. И хотя это лишь хобби для Эльзы, ее видео уже помогло показать, как технологии могут спасать жизни, пусть даже пока это животные.

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