Морський хижак біля берега: жінка стала між акулою і своїм собакою (відео)

На пляжі Саут-Біч у Маямі (США) дрон зняв, як чорнопера акула наближається до людей і собаки. Господиня відважно затулила вихованця, а відео стало вірусним.

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Дрон зафіксував, як чорнопера акула підпливла до плавців і собаки, а одна з жінок затулила вихованця собою. Відео зібрало понад 1,1 мільйона переглядів в Instagram.

На пляжі Саут-Біч у Маямі (США) стався напружений, але захопливий момент. Доктор Ельза Орландіні, захоплена зйомкою морського життя з повітря, вела пряму трансляцію з дрона, коли помітила хижака. Акула рухалася зигзагом у бік її друзів — Сільвії Говантес, яка була у воді зі своїм собакою Кікі, і Джіджі Бенітес, яка займалася підводним плаванням.

Орландіні негайно попередила подруг. На кадрах видно, як Сільвія спокійно встає між своїм собакою й акулою, не даючи хижому звірові підплисти ближче.

Користувачі мережі захоплені її самовладанням і відданістю:

"Респект дівчині, вона була готова битися з акулою заради свого собаки";

"Вона захистила свою собаку. Яка жінка";

"Хто б не була ця дівчина, яка жене страшну акулу від свого собаки... Я люблю тебе".

Чорнопері акули рідко становлять серйозну загрозу для людей. З 1959 року зареєстровано всього 11 неспровокованих укусів, повідомляє Музей природної історії Флориди. Однак Орландіні вважає, що краще не покладатися на удачу і пропонує впровадити систему сповіщень за допомогою дронів.

"Дрони можуть стати нашими друзями і допомогти нам", — підкреслила вона.

За її словами, подібна технологія може допомогти захистити плавців, особливо в години, коли рятувальники не чергують. І хоча це лише хобі для Ельзи, її відео вже допомогло показати, як технології можуть рятувати життя, нехай навіть поки що це тварини.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.

Також стало відомо, що рибалка виловив у річці моторошну "інопланетну істоту". Чоловік із Німеччини остовпів, побачивши на гачку живу копалину. Ним виявилася мінога, що мешкає в морях і рідко зустрічається в прісній воді.